Опасная вода: каждая пятая проба воды из колодцев и других местных источников — с превышением нитратов

В течение 2026 Госпродпотребслужба проверила 9 450 объектов водоснабжения в Украине. На 907 из них было выявлено нарушение санитарного законодательства. Больше проблем зафиксировано в сфере нецентрализованного водоснабжения, в частности в пунктах разлива питьевой воды. Об этом сообщила Госпродслужба 3 ноября.

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Где больше всего нарушений

В течение года специалисты проверили 1301 предприятие питьевого водоснабжения, среди которых 420 предприятий централизованного и 881 — нецентрализованного водоснабжения.

Нарушения обнаружены на 351 объекте централизованного и 556 объектах нецентрализованного водоснабжения.

Отдельно проверяли бюветы, пункты разлива питьевой воды, шахтные колодцы и предприятия по производству фасованной воды.

По результатам проверок 311 пунктов разлива воды и 60 бюветов. Источник: Госпродпотребслужба.

Среди наиболее распространенных проблем — неудовлетворительное состояние оборудования, отсутствие регулярного лабораторного контроля, недостаточное обеззараживание воды и несоответствие санитарно-химическим и микробиологическим нормативам.

Для колодцев и других местных источников дополнительными проблемами остаются отсутствие санитарных паспортов, ответственных балансодержателей и надлежащей очистки.

Для устранения нарушений местным властям и предприятиям направили 3 864 предписания, письма и рекомендации. Выполнено 1807 из них, или 47%.

За нарушение наложено 14 штрафов на общую сумму 10795 грн.

Что показали лабораторные исследования

В 2026 году лаборатории Госпродпотребслужбы исследовали 10 463 пробы питьевой воды, в том числе 8 575 из централизованных сетей и 1 888 из нецентрализованных источников.

Из централизованных сетей санитарным требованиям не отвечали 1387 проб, или около 16%.

Для нецентрализованных источников служба сообщила о 392 пробах с отклонениями. В то же время в первоисточнике есть арифметическое расхождение: указано 37%, хотя 392 из 1888 составляют примерно 20,8%.

Отдельно проверяли содержание нитратов в воде. Результаты показали существенную разницу между централизованными и местными источниками.

Превышение нормативов нитратов в воде из нецентрализованных источников было значительно чаще. Однако результаты проверенных проб нельзя распространять автоматически на все колодцы и скважины Украины.

Наиболее опасными последствиями загрязнения воды нитратами является отравление детей раннего возраста. В течение 2026 зарегистрировано девять случаев водно-нитратной метгемоглобинемии среди детей до трех лет, в том числе один летальный случай.

Чем опасна вода из колодцев

Воднонитратная метгемоглобинемия — заболевание, при котором нарушается способность крови переносить кислород в ткани организма. Наибольшую опасность представляет для младенцев, особенно если загрязненную воду используют для приготовления детских смесей.

По данным Госпродпотребслужбы, предельно допустимая концентрация нитратов в воде составляет 50 мг/л.

Наличие нитратов невозможно надежно определить по цвету, запаху или вкусу воды. Кипячение также не устраняет эти вещества, а из-за испарения воды может увеличивать их концентрацию.

Специалисты рекомендуют регулярно проверять воду из колодцев и скважин в лабораториях. Для приготовления детского питания следует использовать воду с подтвержденной безопасностью и соответствующим назначением.

Как контролируют качество воды

Проблемы с качеством питьевой воды в Украине усугубляются из-за повреждений инфраструктуры, перебоев с электроснабжением и недостаточного технического обслуживания локальных систем водоснабжения.

По данным Госпродпотребслужбы, во время оздоровительной кампании 2026 года в детских заведениях было проведено 1 418 исследований питьевой воды. Доля отклонений по бактериологическим показателям уменьшилась с 5% в 2025 году до 2% в 2026 году, по санитарно-химическим — с 9% до 8%.

В то же время, отдельные местные источники остаются уязвимыми к загрязнению. Нитраты могут попадать в подземные воды из удобрений, сточных вод и других источников загрязнения почвы. В особом контроле нуждаются колодцы после паводков и подтоплений.

Результаты проверок свидетельствуют, что выявление нарушений не всегда сопровождается их оперативным устранением: выполнено менее половины направленных предписаний и рекомендаций. Для потребителей это означает необходимость проверки не только происхождения питьевой воды, но и результатов ее лабораторного контроля.