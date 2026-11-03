После закрытия межбанка во вторник, 3 ноября, курс доллара подешевел на 15 копеек в покупке и столько же в продаже. В то время как курс евро уменьшился на 22 копейки в покупке и на 20 копеек — в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 3 ноября
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Закрытие 3 ноября
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Изменения
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45,69/45,72
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45,52/45,57
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15/15
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51,19/51,21
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50,97/51,01
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22/20
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,51−46,17 грн. Евро покупают за 50,92 грн., а продают за 51,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,57−46,85, евро — 51,77−52,10 грн.
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Источник: Минфин
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