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2 ноября 2026, 15:23 Читати українською

Дія.City: бюджет субсидирует бизнес за счет будущих пенсий работников?

Дія.City позиционировали как инструмент развития украинского IT, но теперь его модель предлагают распространить и на другие отрасли экономики. Действительно ли эта модель экономически целесообразна и вызывает риски, рассуждает народная депутат Украины Галина Третьякова.

Дія.
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Предлагаю сделать не просто описание правового режима Дія.City, а полноценный экономический, налоговый, социальный и политический анализ этой модели.

На мой взгляд, главный вопрос: стал ли Дія.City инструментом развития украинской экономики или создал отдельный льготный режим для определенной категории бизнеса, который имеет последствия для бюджета, рынка труда и социальной защиты работников.

Я бы рассмотрела такие блоки:

  • Экономическая эффективность — сколько инвестиций, компаний, рабочих мест и экспорта реально обеспечил режим.
  • Налоговая политика — какие налоги платят резиденты, какие льготы получают, сколько потенциально недополучает бюджет.
  • Рынок труда — гиг-контракты, трудовые договоры, модель ФЛП, социальные гарантии, пенсионные права.
  • Социальная справедливость — не возникает ли неравенство между работниками IT-сектора и работниками других отраслей.
  • Влияние на государство — оправданы ли налоговые стимулы результатами для страны.
  • Международный опыт — с чем можно сравнить украинскую модель.

Предварительные факты, которые уже важны для оценки

По состоянию на 2 ноября 2026 года на официальном портале указано 4 746 резидентов.

За первые три квартала 2026 года резиденты уплатили 43,9 млрд грн налогов. С момента запуска режима — более 109 млрд грн.

Основные условия: 5% НДФЛ, ЕСВ 22% от минимальной зарплаты, 5% военного сбора; для компаний — 9% налога на выведенный капитал или 18% налога на прибыль.

Но здесь есть принципиальная методологическая проблема: рост налоговых поступлений еще не доказывает эффективность налоговых льгот. Нужно выяснить, сколько бюджет получил именно благодаря режиму, а сколько получил бы при обычной системе налогообложения.

Есть и другой важный вопрос: не финансирует ли государство конкурентное преимущество одной категории работников за счет уменьшения их взноса в солидарную пенсионную систему? Это не теоретическая претензия. Исследование Министерства экономики за 2025 год прямо указывало на риск ухудшения будущего пенсионного обеспечения из-за уплаты ЕСВ с минимальной зарплаты независимо от фактического уровня вознаграждения.

Международный взгляд

В марте 2026 года ОЭСР опубликовала исследование об инвестиционных стимулах Украины. Среди рекомендаций — провести комплексную оценку и пересмотр режима Дія.City.

ОЭСР обращает внимание на:

  • риск недополучения бюджетных доходов из-за налога на выведенный капитал;
  • возможность длительной отсрочки налогообложения прибыли;
  • налоговые преимущества для дивидендов;
  • неравенство между налогообложением доходов от труда и капитала;
  • необходимость оценивать реальные инвестиции, а не только количество резидентов.

Моя предварительная гипотеза: «Дія.City» имеет реальные положительные результаты для технологического бизнеса, но государство пока недостаточно убедительно доказало, что общественная выгода от специального режима превышает его фискальную и социальную цену.

Я бы особенно хотела проверить три вещи:

Не создает ли государство налоговое неравенство между IT-работником с высокой зарплатой и работником другой отрасли с такой же зарплатой?

Не субсидирует ли бюджет фактически частный бизнес за счет будущих пенсионных прав работников?

Есть ли механизм оценки эффективности льгот: сколько рабочих мест, инвестиций, валютной выручки и дополнительных налогов получила страна на каждую гривну налоговых преимуществ?

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Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
parseval
parseval
2 ноября 2026, 16:02
#
Та вбивайте вже те IT щоб взагалі всі власні джерела надходження валюти перекрити і буде щастя. Хоча дуже показово, що не згадали нікого окрім айтішників, хто зараз використовує цей механізм.
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0
yago
yago
2 ноября 2026, 16:42
#
Так так і так, що далі? Будете як в РФ всі біленькі? Пенсія у нас завжди палка про два кінці - податок великий платить ніхто не хоче тож краще вже хоч мінімалку. якщо доживуть. Але на цю різницю великі аутсорсери живуть собі на широку ногу. Хоча якщо прибрати великий аутсорс — вакансій раз два і нема. При цьому айті сектор це велика частка так званого середнього класу. Середній клас має купувати продукти і послуги і цим також впливати на економіку позитивно. Щоправда продукти у нас всі імпортні… А хоча ще одна деталь — айті сектор це здебільшого експортер послуг, тобто також має позитивно впливати на курс долара. Але айтішники здебільшого самі хочуть тримати все в доларах, не формуючи попит на гривню. В результаті виявиться що проблема зовсім не в айті як такому, хоча воно отримує певні преференції і була надія що це буде гарний кістяк економіки… Поки не вийшло ШІ. А тепер можна його хоч хоронити — воно вже мертве по суті
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