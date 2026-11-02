Дія.City: бюджет субсидирует бизнес за счет будущих пенсий работников?

Предлагаю сделать не просто описание правового режима Дія.City, а полноценный экономический, налоговый, социальный и политический анализ этой модели.

На мой взгляд, главный вопрос: стал ли Дія.City инструментом развития украинской экономики или создал отдельный льготный режим для определенной категории бизнеса, который имеет последствия для бюджета, рынка труда и социальной защиты работников.

Я бы рассмотрела такие блоки:

Экономическая эффективность — сколько инвестиций, компаний, рабочих мест и экспорта реально обеспечил режим.

Налоговая политика — какие налоги платят резиденты, какие льготы получают, сколько потенциально недополучает бюджет.

Рынок труда — гиг-контракты, трудовые договоры, модель ФЛП, социальные гарантии, пенсионные права.

Социальная справедливость — не возникает ли неравенство между работниками IT-сектора и работниками других отраслей.

Влияние на государство — оправданы ли налоговые стимулы результатами для страны.

Международный опыт — с чем можно сравнить украинскую модель.

Предварительные факты, которые уже важны для оценки

По состоянию на 2 ноября 2026 года на официальном портале указано 4 746 резидентов.

За первые три квартала 2026 года резиденты уплатили 43,9 млрд грн налогов. С момента запуска режима — более 109 млрд грн.

Основные условия: 5% НДФЛ, ЕСВ 22% от минимальной зарплаты, 5% военного сбора; для компаний — 9% налога на выведенный капитал или 18% налога на прибыль.

Но здесь есть принципиальная методологическая проблема: рост налоговых поступлений еще не доказывает эффективность налоговых льгот. Нужно выяснить, сколько бюджет получил именно благодаря режиму, а сколько получил бы при обычной системе налогообложения.

Есть и другой важный вопрос: не финансирует ли государство конкурентное преимущество одной категории работников за счет уменьшения их взноса в солидарную пенсионную систему? Это не теоретическая претензия. Исследование Министерства экономики за 2025 год прямо указывало на риск ухудшения будущего пенсионного обеспечения из-за уплаты ЕСВ с минимальной зарплаты независимо от фактического уровня вознаграждения.

Международный взгляд

В марте 2026 года ОЭСР опубликовала исследование об инвестиционных стимулах Украины. Среди рекомендаций — провести комплексную оценку и пересмотр режима Дія.City.

ОЭСР обращает внимание на:

риск недополучения бюджетных доходов из-за налога на выведенный капитал;

возможность длительной отсрочки налогообложения прибыли;

налоговые преимущества для дивидендов;

неравенство между налогообложением доходов от труда и капитала;

необходимость оценивать реальные инвестиции, а не только количество резидентов.

Моя предварительная гипотеза: «Дія.City» имеет реальные положительные результаты для технологического бизнеса, но государство пока недостаточно убедительно доказало, что общественная выгода от специального режима превышает его фискальную и социальную цену.

Я бы особенно хотела проверить три вещи:

Не создает ли государство налоговое неравенство между IT-работником с высокой зарплатой и работником другой отрасли с такой же зарплатой?

Не субсидирует ли бюджет фактически частный бизнес за счет будущих пенсионных прав работников?

Есть ли механизм оценки эффективности льгот: сколько рабочих мест, инвестиций, валютной выручки и дополнительных налогов получила страна на каждую гривну налоговых преимуществ?