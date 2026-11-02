Доллар и евро растут в начале недели: как изменился курс валют 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, средний курс доллара подорожал на 4 копейки в покупке и на 14 копеек в продаже. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и на 18 в продаже.

Курс доллара и евро выросли в понедельник

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,31−46,09 грн. Евро покупают за 50,59 грн., а продают за 51,52 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,50−46,96 грн, евро — 51,70−52,07 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,33−45,36 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,76−50,78 грн.

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