После закрытия межбанка в пятницу, 30 октября, курс доллара упал на 1 копейку в покупке и столько же в продаже. В то время как курс евро упал на 16 копеек в покупке и на 16 копеек — в продаже.
Доллар и евро дешевеют на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 30 октября
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Закрытие 30 октября
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Изменения
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45,34/45,37
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45,33/45,36
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1/1
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50,72/50,74
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50,56/50,58
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16/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,31−46,01 грн. Евро покупают за 50,59 грн., а продают за 51,40 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,30−46,55, евро — 51,51−51,80 грн.
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Источник: Минфин
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