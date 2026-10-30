Отдали квартиру за пожизненный уход: в каких случаях Верховный Суд разрешает вернуть жилье

Украинцы могут передать квартиру другому человеку в обмен на пожизненное содержание и уход. Однако право собственности на недвижимость переходит к приобретателю еще при жизни предыдущего владельца. Если новый собственник не выполняет договоренности, квартиру можно вернуть через суд, но для этого нужно доказать нарушение условий договора. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Такое правоотношение регулирует глава 57 Гражданского кодекса Украины. По договору пожизненного содержания одна сторона передает другой в собственность квартиру, дом или другое ценное имущество, а получает материальное обеспечение и/или уход к концу жизни.

Когда квартиру можно вернуть

Статья 755 Гражданского кодекса предусматривает возможность расторжения договора по решению суда, если приобретатель не выполняет или ненадлежаще выполняет свои обязанности. При этом не имеет значения, виновен ли он в нарушении.

Если суд расторгает договор из-за невыполнения обязательств приобретателем, право собственности на переданное имущество возвращается отчуждателю. Расходы, которые приобретатель понес на содержание и уход, ему не компенсируют.

В то же время, важно, чтобы обязанности были четко определены в договоре. Это могут быть ежемесячные денежные выплаты, оплата коммунальных услуг, покупка продуктов и лекарств, медицинская помощь, уборка, обеспечение жильем и другие виды ухода.

Почему Верховный Суд не разрешил вернуть квартиру по одному из дел

В постановлении от 17 апреля 2026 г. по делу № 461/6360/23 Верховный Суд рассмотрел спор вокруг квартиры, которую женщина передала другому лицу по договору пожизненного содержания еще в 2008 году.

Приобретательница обязалась обеспечить бывшей владелице безвозмездное проживание во всей квартире, уход и необходимую помощь, бытовые услуги, лекарства по рецептам врачей, а также другие виды материального обеспечения при необходимости. Денежную оценку предусмотренных договором обязательств стороны определили на уровне 500 грн. в месяц с индексацией.

Бывшая владелица утверждала, что приобретательница не выполняла договоренностей: не обеспечивала ее продуктами и лекарствами, не оплачивала коммунальные услуги и не оказывала необходимую помощь. По ее словам, она сама покупала продукты, готовила еду и оплачивала счета.

Сначала суд первой инстанции согласился с истцом и расторг договор. Однако апелляционный суд отменил это решение. В частности, он учел, что между женщинами возник конфликт, а бывшая владелица отказывалась принимать помощь от приобретательницы и не допускала ее в свое жилье.

После смерти женщины ее правопреемник продлил судебный спор и обжаловал решение апелляции в Верховном Суде.

Что решил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение апелляционной инстанции без изменений. То есть по этому делу договор пожизненного содержания не расторгли, а оснований для возвращения квартиры суд не установил.

Верховный Суд обратил внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, договор не устанавливал конкретную сумму ежемесячных выплат в 500 грн: эта сумма была денежной оценкой предусмотренных видов материального обеспечения. Во-вторых, обязанность обеспечивать дополнительными видами содержания и ухода возникала при необходимости, но конкретный перечень таких действий стороны не определили.

Кроме того, суд учел, что приобретательница пыталась выяснить, в какой именно помощи нуждается бывшая владелица, однако та отказывалась от общения и предложенного обеспечения.

Верховный Суд также подчеркнул, что для расторжения договора недостаточно формально установить определенное нарушение. Нужно оценить его существенность — то есть, насколько оно лишило другую сторону того, на что она рассчитывала при заключении соглашения.

Читайте также: Невыплата зарплаты: Верховный Суд объяснил, почему отменил решение по делу о 201 тыс. грн

Как защитить себя при заключении договора

Это дело указывает, как принципиально заблаговременно детализировать договоренности. Если стороны ограничиваются общими формулировками типа «обеспечивать уход» или «оказывать необходимую помощь», впоследствии доказать нарушение может быть сложно.

В договоре следует конкретно отметить:

сумму ежемесячного денежного содержания и порядок ее индексации;

кто и как оплачивает коммунальные сервисы;

какие продукты, лекарства и медицинские услуги должен обеспечивать приобретатель;

перечень бытовых услуг и периодичность их предоставления;

условия проживания бывшего владельца в квартире;

порядок подтверждения затрат и исполнения обязательств.

Договор пожизненного содержания должен быть заключен в письменном виде и удостоверен нотариусом. Перед его подписанием следует проверить все условия с юристом, ведь после государственной регистрации права собственности приобретатель становится собственником недвижимости, хотя и не может свободно продавать, дарить или передавать его в залог до смерти отчуждателя.

Следовательно, возвратить квартиру возможно, если приобретатель не выполняет предусмотренные договором обязательства. Однако результат судебного спора зависит от конкретного содержания соглашения, доказательств его нарушения и обстоятельств, при которых стороны выполняли или не могли выполнять договоренности.

Как мы писали: Банк закрыл счет ФЛП из-за оборотов в 4 млн грн: что решил Верховный Суд