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30 октября 2026, 16:35 Читати українською

Новые правила отчетности для бизнеса: кто и о чем будет отчитываться по стандартам ЕС

Украинским компаниям придется отчитываться не только о деньгах. По европейским правилам они должны раскрывать, как их деятельность влияет на окружающую среду и общество. Правительство утвердило план подготовки к введению такой отчетности на 2027−2030 годы, сообщает Министерство финансов Украины.

Украинским компаниям придется отчитываться не только о деньгах.
Украинский бизнес готовят к новым правилам отчетности в соответствии со стандартами ЕС. Фото: Pexels
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Документ определяет, какие правила следует разработать, кто должен это сделать и в какие сроки. Среди основных задач — введение единого электронного формата отчетности, определение порядка ее представления и обнародования, а также подготовка аудиторов, проверяющих такие отчеты.

О чем придется отчитываться компаниям

Европейские стандарты отчетности по устойчивому развитию (ESRS) предполагают, что компании должны раскрывать не только информацию о доходах, расходах и финансовых результатах.

В отчетах нужно будет показывать, как деятельность предприятия влияет на окружающую среду и общество. В частности, речь идет об экологических последствиях работы компании, условиях труда, соблюдении прав человека и борьбе с коррупцией.

Также предприятия должны объяснять, как экологические и социальные вопросы могут влиять на их работу, развитие и финансовое состояние.

Следовательно, отчетность будет охватывать два направления: влияние бизнеса на окружающую среду и общество и влияние этих вопросов на саму компанию. Такую информацию планируют включать в отдельный раздел отчета об управлении и представлять в электронном формате.

Кого будут касаться новых правил

Утвержденный план продолжает реализацию Стратегии введения отчетности по устойчивому развитию, которую Кабмин одобрил 18 октября 2024 года распоряжением № 1015-р .

В то же время сам план еще не обязывает предприятия представлять новую отчетность. Для этого Верховная Рада должна принять закон. В августе 2026 года Кабмин подал в парламент законопроект № 15538 о введении отчетности по устойчивому развитию.

По предложению Минфина новые требования должны касаться крупных предприятий, которые отвечают сразу двум критериям: их чистый оборот превышает 450 млн евро, а количество работников составляет более 1000 человек.

Первым отчетным годом предлагают сделать 2028 год. Однако эти параметры пока представляют собой предложения законопроекта, а не действующие требования для бизнеса.

Кто будет проверять отчеты

Отдельное направление реформы — подготовка аудиторов к проверке отчетности по устойчивому развитию. Для этого правительство планирует усовершенствовать требования аудиторской деятельности и ввести механизмы контроля качества таких услуг.

Эти изменения предусмотрены также законопроектом № 15540, который Кабмин подал в Верховную Раду. Он касается усовершенствования законодательства в сфере аудиторской деятельности.

Какие правила действуют в Евросоюзе

Украина приближает свое законодательство к европейским требованиям по отчетности предприятий. В то же время правила в самом ЕС тоже изменились.

18 марта 2026 г. вступила в силу директива ЕС 2026/470, известная как Omnibus I. Она сузила круг компаний, которые должны отчитываться по правилам CSRD.

Теперь эти требования распространяются на компании, у которых более 1000 работников и чистый оборот более 450 млн евро. Оба условия должны выполняться одновременно.

Правительство ожидает, что введение новых правил поможет приблизить украинское законодательство к требованиям ЕС, обеспечит пользователям отчетности достоверную информацию о деятельности предприятий и создаст равные условия для выхода украинского бизнеса на международные рынки капитала и привлечения инвестиций.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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