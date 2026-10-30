Доллар и евро дешевеют в обменниках и на межбанке: как изменился курс валют 30 октября

В пятницу, 30 октября, средний курс доллара подешевел на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро потерял 2 копейки в покупке и остался прежним в продаже.

Доллар и евро немного дешевеют

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,36−46,03 грн. Евро покупают за 50,58 грн., а продают за 51,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,17−46,50 грн, евро — 51,30−51,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,34−45,37 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,72−50,74 грн.

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