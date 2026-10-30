Как пережить дорогую зиму? Коммуналка, цены на продукты и горючее (видео)

По прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, коммунальные платежи зимой могут вырасти на 40−50% по сравнению с летними, продукты подорожают на 10−20%, а отдельные лекарства — на 12−25%. При этом расходы украинцев уже растут быстрее доходов, а возможные блекауты оказывают дополнительное давление на цены.

Останутся ли неизменными тарифы на газ и электроэнергию?

Какие продукты подорожают больше всего?

Как возможные блекауты окажут влияние на цены на АЗС?

И главное, как подготовиться к дорогой зиме и уменьшить нагрузку на семейный бюджет?

Ответы, прогнозы и практические советы — в новом выпуске.