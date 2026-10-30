Сколько обойдется жизни украинцев зимой в 2026—2027 году?
Как пережить дорогую зиму? Коммуналка, цены на продукты и горючее (видео)
По прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, коммунальные платежи зимой могут вырасти на 40−50% по сравнению с летними, продукты подорожают на 10−20%, а отдельные лекарства — на 12−25%. При этом расходы украинцев уже растут быстрее доходов, а возможные блекауты оказывают дополнительное давление на цены.
- Останутся ли неизменными тарифы на газ и электроэнергию?
- Какие продукты подорожают больше всего?
- Как возможные блекауты окажут влияние на цены на АЗС?
- И главное, как подготовиться к дорогой зиме и уменьшить нагрузку на семейный бюджет?
Ответы, прогнозы и практические советы — в новом выпуске.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
При всем уважении, это как-то не очень!!!
Есть факт -«минфин» принадлежит томашу фиале!
Есть еще факт, что ваши «журналисты» уже не один раз приносили для читателей «новости» и от южаниной и от железняка, и как правило эти «прогнозы» и «новости» оказались обычной заказной БРЕХНЕЙ.
Поэтому Алексей, как я понимаю, редакция «минфин» и хозяин «минфин» будут задавать «тон» новостям.
С уважением.