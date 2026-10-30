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30 октября 2026, 9:10 Читати українською

Как пережить дорогую зиму? Коммуналка, цены на продукты и горючее (видео)

Сколько обойдется жизни украинцев зимой в 2026—2027 году?

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По прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, коммунальные платежи зимой могут вырасти на 40−50% по сравнению с летними, продукты подорожают на 10−20%, а отдельные лекарства — на 12−25%. При этом расходы украинцев уже растут быстрее доходов, а возможные блекауты оказывают дополнительное давление на цены.

  • Останутся ли неизменными тарифы на газ и электроэнергию?
  • Какие продукты подорожают больше всего?
  • Как возможные блекауты окажут влияние на цены на АЗС?
  • И главное, как подготовиться к дорогой зиме и уменьшить нагрузку на семейный бюджет?

Ответы, прогнозы и практические советы — в новом выпуске.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+44
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2026, 9:20
#
Уважаемый Алексей! Ну я не мог представить, что Вы превратитесь в глашатого от южаниной и железняка.
При всем уважении, это как-то не очень!!!
+
+15
Skeptik777
Skeptik777
30 октября 2026, 10:15
#
Ще й такого жовтого, що аж китайці заздрять.
+
+30
Алексей Козырев
Алексей Козырев
30 октября 2026, 10:21
#
Для GrugoriyHoland та Skeptik777. Я не займаюся заказухой, тим більше політичною. Я все життя займаюся економікою та фінансами. Тому мої прогнози у ролику — це саме мої прогнози, а не народних депутатів чи ще когось.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2026, 10:32
#
Алексей, не надо «передергивать» о заказухе!
Есть факт -«минфин» принадлежит томашу фиале!
Есть еще факт, что ваши «журналисты» уже не один раз приносили для читателей «новости» и от южаниной и от железняка, и как правило эти «прогнозы» и «новости» оказались обычной заказной БРЕХНЕЙ.
Поэтому Алексей, как я понимаю, редакция «минфин» и хозяин «минфин» будут задавать «тон» новостям.
С уважением.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2026, 10:44
#
Да, и для интереса, посмотрите . в каких странах иностранцы могут (без квот) владеть СМИ.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
30 октября 2026, 12:15
#
Я не кажу про чужу аналітику, лише про деякі деталі, зокрема ЗАВЖДИ перебільшений вплив ринкових факторів на прогноз, у нас ринку немає, бо війна. Також жовтуха в заголовках і висновках, а це признак не аналітики, а телемарафону, щоб клікали і лайкали, потрібні емоції, тому у нас щоразу гривня «катастрофічно обвалюється». І тут, як кажуть, або хрестик зняти… або труси вдягнути, як в класичному анекдоті. Ви або серйозний аналітик, що часто є у Ваших оглядах, або жовтий писака. Немає середнього положення.
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