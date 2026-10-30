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30 октября 2026, 10:00 Читати українською

Франшиза VR-арены VIAR: сколько стоит запуск бизнеса и что получает инвестор

Открыть арену виртуальной реальности по франшизе можно с инвестициями от $95 000. Именно такой стартовый бюджет заявляет VIAR — компания, которая развивает формат VR-развлечений и планирует масштабирование в Европе. Бизнес-модель предусматривает не только оборудование для игр, но и собственный игровой контент, программное обеспечение, CRM-систему и поддержку партнёра на этапе запуска.

Открыть арену виртуальной реальности по франшизе можно с инвестициями от $95 000.
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Для инвестора главный вопрос — не только сколько стоит франшиза VR-арены, но и какие процессы уже подготовлены, какие расходы остаются на партнёре и что будет влиять на будущую выручку.

Сколько нужно инвестировать в VR-бизнес

По данным официального сайта франшизы VIAR, заявленные финансовые условия франшизы следующие:

  • инвестиции в открытие VR-арены — от $95 000;

  • паушальный взнос — от $5 000;

  • роялти — от 8%;

  • заявленный ориентир окупаемости — от 18 месяцев.

Это стартовые показатели компании, а не универсальная смета для любого города. Итоговая стоимость открытия VR-арены зависит от площади помещения, арендной ставки, комплектации, расходов на персонал и локального спроса.

Перед покупкой франшизы инвестору стоит запросить полный перечень первоначальных затрат, ежемесячных платежей и услуг, входящих в пакет. Отдельно необходимо рассчитать несколько финансовых сценариев с разным уровнем загрузки арены.

С точки зрения финансового планирования, окупаемость определяет не сама франшиза, а экономика конкретной локации. На неё влияют средний чек, количество игровых сеансов в день, повторные посещения, сезонность, аренда и расходы на привлечение клиентов.

Что входит во франшизу VR-арены

Самостоятельный запуск VR-бизнеса требует решения нескольких задач: закупки оборудования, поиска коммерческих игр, настройки программного обеспечения, организации бронирования, обучения персонала и технического обслуживания.

Франшиза VIAR объединяет эти элементы в единую бизнес-модель. В зависимости от согласованного формата партнёр может получить помощь с выбором локации и планированием пространства, оборудование, CRM-систему, программное обеспечение, игровой контент, обучение команды и техническую поддержку.

Для предпринимателя это возможность не создавать всю технологическую инфраструктуру с нуля, а использовать готовые решения для запуска и управления ареной виртуальной реальности.

Собственные VR-игры как часть бизнес-модели

Одна из особенностей ВИАР — разработка собственных игр и технологических решений. Для VR Arena со свободным перемещением компания создала командный VR-шутер. Для гоночных кокпитов разработана VIAR RACING — APEXLINE, игра для гонок и соревнований с друзьями. Также продолжается разработка VR-квестов VIAR QUEST.

Кроме игрового контента, VIAR разработала и использует собственную CRM-систему для управления площадкой. Такие инструменты помогают организовывать работу с бронированиями и клиентами, а также объединять игровые и операционные процессы в рамках одной системы.

Компания также сообщает о договорённостях с международными партнёрами по отдельным VR-играм, в том числе с Ubisoft. Условия доступа к конкретному контенту необходимо уточнять во время переговоров о франшизе.

Для развлекательного бизнеса игровой контент — не второстепенная деталь. Он определяет впечатления посетителей, возможности для командных игр, встреч с друзьями, корпоративов и других мероприятий. Разнообразие игровых сценариев также может создавать дополнительные поводы для повторных посещений.

Какой опыт есть у VIAR

По данным компании, три флагманских комплекса VIAR в Киеве располагают общей игровой площадью более 2 100 м². За последние месяцы они приняли свыше 20 000 гостей и провели более 1 500 праздников и корпоративных мероприятий.

Эти показатели демонстрируют опыт работы собственных площадок, но не гарантируют аналогичной посещаемости для нового франчайзи. Результат будет зависеть от города, конкурентной среды, доступности локации, качества сервиса и маркетинга.

Почему франшиза VIAR ориентируется на Европу

Европа — приоритетное направление масштабирования ВИАР. Украина остаётся рынком, на котором компания развивала собственные площадки и отрабатывала бизнес-модель.

Франшиза VR-арены может быть интересна как предпринимателям, которые планируют открыть бизнес в сфере виртуальной реальности с нуля, так и владельцам развлекательных центров, желающим добавить VR-развлечения к действующему бизнесу.

Перед инвестированием важно оценить локальный спрос, конкурентов, арендные ставки и финансовую модель проекта. Готовые технологии и поддержка могут упростить запуск VR-бизнеса, но не заменяют анализ рынка и эффективное управление.

Узнать подробнее об условиях партнёрства, составе франшизы и запуске бизнеса можно на официальном сайте франшизы ВИАР.

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Источник: Минфин
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