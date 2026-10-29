После закрытия межбанка в четверг, 29 октября, курс доллара упал на 19 копеек в покупке и столько же в продаже. В то время как курс евро упал на 13 копеек в покупке и на 13 — в продаже.
Доллар и евро дешевеют на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 29 октября
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Закрытие 29 октября
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Изменения
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45,53/45,56
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45,34/45,37
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19/19
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50,76/50,78
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50,64/50,65
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13/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,41−46,06 грн. Евро покупают за 50,60 грн, а продают за 51,40 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,17−46,50, евро — 51,30−51,70 грн.
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Источник: Минфин
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