В пятницу, 30 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 45,52 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 7 копеек — 29 октября ее курс составил 45,59 грн.
НБУ снизил курс доллара и евро на 30 октября
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Официальный курс евро на 30 октября установлен на уровне 50,67 грн.
За день европейская валюта потеряла 9 копеек, накануне курс составил 50,76 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
краще б посилили вимоги до контенту цих графоманів
інакше ресурс перетвориться на помийку