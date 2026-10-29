ЕЦБ оставил ставку без изменений, несмотря на самую высокую за три года инфляцию: как отреагировал евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 октября 2026, 15:55 Читати українською

ЕЦБ оставил ставку без изменений, несмотря на самую высокую за три года инфляцию: как отреагировал евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 29 октября оставил процентные ставки по-прежнему, без изменений, как и ожидали участники рынка. Депозитная ставка осталась на уровне 2,5% после повышения на 25 базовых пунктов в сентябре. Регулятор предупредил о рисках ускорения инфляции и замедлении экономического роста из-за удорожания энергоносителей. Об этом идет речь в решении ЕЦБ от 29 октября.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 29 октября оставил процентные ставки по-прежнему, без изменений, как и ожидали участники рынка.
ЕЦБ на заседании 29 октября оставил процентные ставки по-прежнему, без изменений
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие ставки установил ЕЦБ

Совет управляющих ЕЦБ решил сохранить все три основных процентных ставки на прежнем уровне:

  • Депозитная ставка — 2,5%.
  • Ставка основных операций рефинансирования — 2,65%.
  • Ставка маржинального кредитования — 2,9%.

В прошлый раз, 10 сентября, регулятор повысил ставки на 25 базисных пунктов из-за усиления инфляционного давления на фоне войны на Ближнем Востоке. Это было второе повышение ставок с начала 2026 года.

В октябре ЕЦБ решил взять паузу, в то же время сохранив предупреждение о рисках длительного энергетического шока.

Регулятор отметил, что дальнейшее повышение цен на нефть и газ может одновременно ускорить инфляцию и умерить экономический рост. В то же время, базовое инфляционное давление пока остается относительно стабильным, а заработные платы не демонстрируют существенной реакции на подорожание энергоносителей.

ЕЦБ также сообщил об ужесточении финансовых условий со времени предыдущего заседания. Это может дополнительно ограничивать инфляцию, но вместе с тем сдерживать экономическую активность.

Как отреагировали рынки

После решения ЕЦБ евро продолжил дешеветь по отношению к доллару, потеряв около 0,4% и опустившись до нового минимума за 17 месяцев, сообщает CNBC .

В то же время, государственные облигации стран еврозоны подорожали. Европейский фондовый индекс Stoxx 600 удерживал рост примерно на 1%.

Реакция рынков связана со снижением ожиданий инвесторов по поводу быстрого дальнейшего повышения ставок ЕЦБ.

В сентябре годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,8% против 3,2% в августе. Это самый высокий показатель за три года, существенно превышающий цель ЕЦБ в 2%.

Больше всего на рост потребительских цен повлияли энергоносители, которые в сентябре подорожали на 18,8% в годовом исчислении.

Что будет со ставками дальше

Как ранее писал Минфин 10 сентября ЕЦБ повысил депозитную ставку до 2,5% на фоне подорожания нефти и газа. Тогда регулятор прогнозировал, что инфляция в 2027 году составит 2,5%, а в 2028 году — 2,1%.

Последующая политика ЕЦБ будет зависеть от продолжительности энергетического шока, динамики инфляции и экономической активности. Регулятор не берет на себя обязательств по конкретной траектории ставок и будет принимать решения на каждом заседании в зависимости от новых данных.

Для валютного рынка сохранение ставок означает, что перспективы евро будут в значительной степени зависеть от разницы между политикой ЕЦБ и Федеральной резервной системы США. Если американские ставки будут оставаться относительно высокими, это может поддерживать доллар.

В то же время, более дорогие энергоносители и напряженность на долговом рынке отдельных стран еврозоны ограничивают возможности ЕЦБ для дальнейшего усиления монетарной политики. В частности, инвесторы следят за ситуацией во Франции, где долговые риски повлекли за собой рост стоимости государственных заимствований.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bosyak
bosyak
29 октября 2026, 17:53
#
Це добре, чекаю ще просадки € відносно $…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами