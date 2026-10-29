ЕЦБ оставил ставку без изменений, несмотря на самую высокую за три года инфляцию: как отреагировал евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 29 октября оставил процентные ставки по-прежнему, без изменений, как и ожидали участники рынка. Депозитная ставка осталась на уровне 2,5% после повышения на 25 базовых пунктов в сентябре. Регулятор предупредил о рисках ускорения инфляции и замедлении экономического роста из-за удорожания энергоносителей. Об этом идет речь в решении ЕЦБ от 29 октября.

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Какие ставки установил ЕЦБ

Совет управляющих ЕЦБ решил сохранить все три основных процентных ставки на прежнем уровне:

Депозитная ставка — 2,5%.

Ставка основных операций рефинансирования — 2,65%.

Ставка маржинального кредитования — 2,9%.

В прошлый раз, 10 сентября, регулятор повысил ставки на 25 базисных пунктов из-за усиления инфляционного давления на фоне войны на Ближнем Востоке. Это было второе повышение ставок с начала 2026 года.

В октябре ЕЦБ решил взять паузу, в то же время сохранив предупреждение о рисках длительного энергетического шока.

Регулятор отметил, что дальнейшее повышение цен на нефть и газ может одновременно ускорить инфляцию и умерить экономический рост. В то же время, базовое инфляционное давление пока остается относительно стабильным, а заработные платы не демонстрируют существенной реакции на подорожание энергоносителей.

ЕЦБ также сообщил об ужесточении финансовых условий со времени предыдущего заседания. Это может дополнительно ограничивать инфляцию, но вместе с тем сдерживать экономическую активность.

Как отреагировали рынки

После решения ЕЦБ евро продолжил дешеветь по отношению к доллару, потеряв около 0,4% и опустившись до нового минимума за 17 месяцев, сообщает CNBC .

В то же время, государственные облигации стран еврозоны подорожали. Европейский фондовый индекс Stoxx 600 удерживал рост примерно на 1%.

Реакция рынков связана со снижением ожиданий инвесторов по поводу быстрого дальнейшего повышения ставок ЕЦБ.

В сентябре годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,8% против 3,2% в августе. Это самый высокий показатель за три года, существенно превышающий цель ЕЦБ в 2%.

Больше всего на рост потребительских цен повлияли энергоносители, которые в сентябре подорожали на 18,8% в годовом исчислении.

Что будет со ставками дальше

Как ранее писал Минфин 10 сентября ЕЦБ повысил депозитную ставку до 2,5% на фоне подорожания нефти и газа. Тогда регулятор прогнозировал, что инфляция в 2027 году составит 2,5%, а в 2028 году — 2,1%.

Последующая политика ЕЦБ будет зависеть от продолжительности энергетического шока, динамики инфляции и экономической активности. Регулятор не берет на себя обязательств по конкретной траектории ставок и будет принимать решения на каждом заседании в зависимости от новых данных.

Для валютного рынка сохранение ставок означает, что перспективы евро будут в значительной степени зависеть от разницы между политикой ЕЦБ и Федеральной резервной системы США. Если американские ставки будут оставаться относительно высокими, это может поддерживать доллар.

В то же время, более дорогие энергоносители и напряженность на долговом рынке отдельных стран еврозоны ограничивают возможности ЕЦБ для дальнейшего усиления монетарной политики. В частности, инвесторы следят за ситуацией во Франции, где долговые риски повлекли за собой рост стоимости государственных заимствований.