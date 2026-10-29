Лагард досрочно покидает ЕЦБ: названа дата отставки

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард объявила, что 7 февраля 2027 года покинет свой пост. Она уйдет в отставку примерно на девять месяцев раньше завершения восьмилетнего мандата. Об этом сообщается в официальном заявлении ЕЦБ от 29 октября.

Кристин Лагард объявила, что 7 февраля 2027 года покинет свой пост.

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Что известно об отставке

Лагард сообщила о своем решении членам управляющего совета ЕЦБ и президенту Европейского совета Антониу Кошту.

В сообщении в соцсети X она поблагодарила коллег за поддержку в течение семи лет работы и назвала руководство ЕЦБ большой честью.

Причины досрочной отставки в официальном сообщении центробанка не уточняются.

Лагард возглавляет ЕЦБ с 1 ноября 2019 года. Ее мандат должен был завершиться 31 октября 2027 года. До назначения в ЕЦБ она занимала должность директора-распорядительницы Международного валютного фонда, а ранее была министром финансов Франции.

Кто возглавит ЕЦБ

Преемник Лагард будет назначаться Европейским советом в соответствии со статьей 283 Договора о функционировании Европейского Союза.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что процедуру назначения нового главы ЕЦБ начнут 29 октября, чтобы обеспечить своевременную смену руководства.

Среди потенциальных кандидатов, которых называют европейские медиа — бывший глава центробанка Нидерландов Клаас Кнот и бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос. Официального решения относительно преемника пока нет.

Что означает смена руководства

Европейский центральный банк определяет монетарную политику еврозоны, в том числе процентные ставки, влияющие на стоимость кредитов, депозитов и финансирование бизнеса.

Кадровые изменения происходят на фоне нового инфляционного давления из-за удорожания энергоносителей и ослабления экономической активности в Европе.

Для финансовых рынков назначение нового президента ЕЦБ будет иметь значение прежде всего из-за возможных изменений подходов к процентным ставкам. В то же время, решение о монетарной политике принимает коллегиально Совет управляющих, а не президент единолично.