Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард объявила, что 7 февраля 2027 года покинет свой пост. Она уйдет в отставку примерно на девять месяцев раньше завершения восьмилетнего мандата. Об этом сообщается в официальном заявлении ЕЦБ от 29 октября.
Лагард досрочно покидает ЕЦБ: названа дата отставки
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно об отставке
Лагард сообщила о своем решении членам управляющего совета ЕЦБ и президенту Европейского совета Антониу Кошту.
В сообщении в соцсети X она поблагодарила коллег за поддержку в течение семи лет работы и назвала руководство ЕЦБ большой честью.
Причины досрочной отставки в официальном сообщении центробанка не уточняются.
Лагард возглавляет ЕЦБ с 1 ноября 2019 года. Ее мандат должен был завершиться 31 октября 2027 года. До назначения в ЕЦБ она занимала должность директора-распорядительницы Международного валютного фонда, а ранее была министром финансов Франции.
Кто возглавит ЕЦБ
Преемник Лагард будет назначаться Европейским советом в соответствии со статьей 283 Договора о функционировании Европейского Союза.
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что процедуру назначения нового главы ЕЦБ начнут 29 октября, чтобы обеспечить своевременную смену руководства.
Среди потенциальных кандидатов, которых называют европейские медиа — бывший глава центробанка Нидерландов Клаас Кнот и бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос. Официального решения относительно преемника пока нет.
Что означает смена руководства
Европейский центральный банк определяет монетарную политику еврозоны, в том числе процентные ставки, влияющие на стоимость кредитов, депозитов и финансирование бизнеса.
Кадровые изменения происходят на фоне нового инфляционного давления из-за удорожания энергоносителей и ослабления экономической активности в Европе.
Для финансовых рынков назначение нового президента ЕЦБ будет иметь значение прежде всего из-за возможных изменений подходов к процентным ставкам. В то же время, решение о монетарной политике принимает коллегиально Совет управляющих, а не президент единолично.
Комментарии