Украина недополучила международную помощь из-за задержки реформ: НБУ назвал прогноз на 2026-2027 годы

Объемы международной финансовой помощи Украине в третьем квартале 2026 года оказались ниже ожиданий из-за задержек с выполнением реформ. В то же время, Национальный банк прогнозирует поступление около $50 млрд прямой бюджетной поддержки и свыше $32 млрд по оборонной составляющей программы Ukraine Support Loan до конца года. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ .

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Сколько денег ждет Украина

По прогнозу Нацбанка, международная поддержка будет оставаться основным источником финансирования значительных бюджетных нужд Украины в 2026—2027 годах.

В то же время, эти суммы являются прогнозными показателями, а не подтвержденными фактическими поступлениями. Оборонительную составляющую Ukraine Support Loan НБУ рассматривает отдельно от прямой бюджетной поддержки.

Благодаря ожидаемому финансированию международные резервы Украины, по оценкам регулятора, будут превышать $62 млрд в 2026—2027 годах. Это позволит НБУ поддерживать устойчивость валютного рынка и ограничивать курсовые колебания.

Почему задерживается финансирование

В третьем квартале международная помощь поступала медленнее, чем предполагалось предварительным расчетам НБУ.

Основной причиной стали задержки в реализации реформ, выполнение которых является условием получения средств от международных партнеров.

В октябре Верховная Рада приняла ряд законов, необходимых для разблокирования финансирования от Европейского Союза и Международного валютного фонда.

НБУ ожидает, что Украина будет наверстывать темпы выполнения обязательств по программам международной поддержки. Это должно снизить риски нехватки средств для финансирования государственного бюджета.

От чего зависит поступление средств

Как ранее писал «Минфин», в начале октября Украина столкнулась с задержкой транша ЕС примерно на €3,7 млрд из-за невыполнения части условий финансирования. Из 12 необходимых обязательств на тот момент было выполнено всего шесть.

Среди проблемных вопросов были изменения в налоговое законодательство, налогообложение доходов через цифровые платформы, пересмотр льгот для международных посылок и выполнение отдельных институциональных реформ.

Кроме того, по информации Минфина, для финансирования государственного бюджета в 2027 году Украине нужно около $52,6 млрд внешней поддержки. В начале октября примерно $32,6 млрд этой суммы еще нуждались в подтверждении.

Международное финансирование остается одним из факторов стабильности государственных финансов и валютного рынка. Задержки поступлений могут увеличивать потребность в краткосрочном финансировании бюджета, в то время как своевременное получение средств позволяет государству покрывать расходы без дополнительного эмиссионного давления.

Сохранение резервов на уровне свыше $62 млрд. также будет создавать для НБУ возможности проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны.