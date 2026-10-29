В Германии отказываются от бумажных чеков: что изменится для клиентов банков с 2028 года

С 1 января 2028 г. в Германии прекратит работу система межбанковской обработки внутренних бумажных чеков. Немецкий центральный банк — Бундесбанк — отключит соответствующую техническую инфраструктуру, поскольку использование чеков сократилось до минимума, а их обслуживание стало экономически невыгодным. Об этом говорится в сообщении Бундесбанка.

С 1 января 2028 г. в Германии прекратит работу система межбанковской обработки внутренних бумажных чеков.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему банки отказываются от чеков

По данным немецкого регулятора, в 2007 году в стране было проведено 75,5 млн операций с банковскими чеками. В 2024 году их количество сократилось примерно до 2 млн.

Доля чеков в общем количестве безналичных платежей составляет всего 0,01%.

Как сократилось использование чеков в Германии

Количество чековых операций, млн. Источник: Бундесбанк.

В то же время, расходы на обработку чеков остаются высокими. В отличие от электронных платежей, бумажные чеки нуждаются в дополнительной проверке, обработке документов и архивировании.

Законодательство также предусматривает длительное хранение соответствующей документации, что увеличивает административные расходы банков.

По оценкам Бундесбанка, использование чеков ежегодно сокращается примерно на 20−30%.

Читайте также: Украина готовится к SEPA: что нужно банкам для платежей в евро по правилам ЕС

Что изменится для клиентов

Систему инкассо внутренних чеков окончательно прекратят 31 декабря 2027 года. После этого Бундесбанк больше не будет обеспечивать автоматизированную межбанковскую обработку.

Речь идет именно о прекращении централизованного механизма обработки внутренних чеков, а не об отдельном законодательном запрете всех бумажных чеков.

Изменения, прежде всего, будут касаться предприятий, общественных организаций и других учреждений, которые еще используют чеки для расчетов.

Бундесбанк рекомендует таким клиентам раньше времени перейти на альтернативные способы оплаты. Часть немецких банков и сберкасс уже прекратила принимать чеки.

Среди основных альтернатив — обычные и мгновенные переводы SEPA, банковские карты и другие электронные платежные инструменты.

Чем заменят бумажные платежи

Отказ от чеков происходит на фоне развития мгновенных банковских переводов в Европе.

SEPA — это единственная зона платежей в евро, позволяющая осуществлять переводы между счетами в странах-участниках по согласованным стандартам.

Мгновенные переводы SEPA позволяют перечислять средства в течение нескольких секунд, в том числе вне стандартного банковского рабочего времени.

В отличие от чеков, такие операции не требуют бумажных документов и могут обрабатываться автоматически. Это сокращает расходы банков и ускоряет поступление средств получателям.

Как ранее писал Минфин, Украина также готовится к интеграции в SEPA. После присоединения украинские банки и платежные учреждения смогут подавать заявки на участие в соответствующих платежных схемах. Для этого им нужно будет подтвердить соответствие правилам, технической готовности и интеграции с расчетной инфраструктурой.

Прекращение обработки чеков в Германии не повлияет непосредственно на украинские платежные системы, однако отражает общий переход европейского банковского сектора от бумажных расчетов к электронным переводам.