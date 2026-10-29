Переселенцам выделят еще 4 млрд грн на приобретение жилья: когда поступят деньги

Украина договорилась с Банком развития Совета Европы о привлечении дополнительных 80 млн евро (около 4 млрд грн) на финансирование жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Новое соглашение планируется подписать до конца ноября 2026 года, а первую половину средств — €40 млн — получить до конца года. Об этом сообщило Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 29 октября.

Еще 4 млрд грн на жилье для ВПЛ

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Когда поступят деньги

Договоренности достигли во время встречи министра Виталия Безгина с управляющим Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли 28 октября в Страсбурге.

По словам министра, в течение трех лет сотрудничества Украина привлекла от банка более 800 млн евро социальных инвестиций.

В частности, первые 200 млн евро в рамках программы HOME позволили профинансировать приобретение нового жилья для более 15,7 тыс. украинцев.

Новое соглашение будет предусматривать финансирование отдельного компонента государственной программы «Восстановление» — «Жилье для ВПЛ с ТОТ».

В то же время, договоренность еще требует подписания соглашения и фактического перечисления средств.

Сколько переселенцев смогут получить жилье

Ранее Минрегион сообщал, что финансирование в размере €80 млн позволит обеспечить более 2 тысяч жилых ваучеров.

На первом этапе программа распространяется на ВПЛ, выехавшие с временно оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

Как ранее писал Минфин, размер одного жилого ваучера составляет 2 млн грн. Средства можно использовать для приобретения квартиры или дома, инвестирования в строительство жилья, первого взноса по ипотеке или частичного погашения жилищного кредита

По данным министерства, по состоянию на начало октября в финансировании нуждались около 36,8 тыс. жилых ваучеров, заявки на которые уже одобрили местные комиссии.

Сколько денег уже направили на жилье

Одним из направлений сотрудничества Украины и Банка развития Совета Европы остается программа HOME, предназначенная для компенсаций за жилье, уничтоженное в результате российской агрессии.

Общий объем ее финансирования за три года должен составить €300 млн, в том числе €50 млн вклад правительства Италии.

За первые €200 млн уже реализовано 6 174 жилищных сертификата. Новые дома получили более 15,7 тыс. человек.

В сентябре Украина привлекла первый транш в размере 50 млн евро в рамках третьего этапа программы HOME. В октябре более 2,5 млрд грн из этих средств поступило на финансирование жилищных сертификатов. Они предназначены, прежде всего, для граждан, имеющих приоритетное право на компенсацию.

Второй транш в размере €50 млн. ожидается к концу 2026 года по результатам использования первого.

Отдельно Минрегион и Банк развития Совета Европы обсудили поддержку муниципального арендного жилья для переселенцев и социально уязвимых групп. Банк выразил готовность присоединиться к коалиции партнеров по развитию социального жилья, запуск которой запланирован в Варшаве.

Сколько украинцев нуждаются в помощи

Несмотря на привлечение международного финансирования потребность в жилищных компенсациях остается значительной.

По данным Минрегиона, по состоянию на 20 октября с начала работы программы «єВідновлення» компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье получили более 273 тыс. семей на общую сумму 160,9 млрд грн. Более 33 тыс. семей уже приобрели новые дома по жилищным сертификатам.

Ранее министерство также сообщало, что в финансировании нуждаются более 60 тыс. жилищных сертификатов за уничтоженную недвижимость.