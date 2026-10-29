OLX Group представила два новых инструмента на базе искусственного интеллекта — Agentic Selling и DealFinder, которые помогут пользователям продавать недвижимость и находить товары. В настоящее время компания использует 14 ИИ-агентов на 16 маркетплейсах в разных странах. Об этом говорится в сообщении OLX Group от 28 октября.

OLX запускает ИИ-помощников для покупки товаров и продажи недвижимости

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Что умеют новые ИИ-помощники

Agentic Selling помогает частным продавцам недвижимости оценивать объекты, создавать объявления и управлять процессом продаж. В настоящее время инструмент доступен 20% частных продавцов на польской платформе Otodom.

Второй сервис, DealFinder, работает через WhatsApp и предназначен для покупателей. Он позволяет искать товары по текстовому запросу, фотографии или голосу, а также получать уведомления о новых объявлениях и изменении цен.

После бета-тестирования в Португалии с участием 2 тысяч пользователей компания расширяет использование DealFinder. В ходе испытаний 18% взаимодействий конвертировались в контакт с продавцом.

По словам директора по работе с данными OLX Андреаса Мерентитиса, компания стремится передать ИИ выполнение сложных задач, оставив за пользователями право окончательного решения.

Как украинцы используют ИИ

Вместе с презентацией новых сервисов OLX обнародовала результаты исследования использования искусственного интеллекта молодежью 18−29 лет в пяти европейских странах, в частности в Украине.

По данным компании, среди опрошенных украинцев:

78% хотя бы раз использовали ИИ на работе.

20% сильно обеспокоены влиянием ИИ на свое профессиональное будущее, в то время как средний показатель в пяти странах составляет 30%.

46% мужчин и 32% женщин считают себя полностью готовыми к изменениям на рынке труда.

29% в случае необходимости смены профессии через ИИ выбрали бы работу, связанную с техническими или цифровыми компетенциями.

Среди самых активных пользователей, объединяющих обучение с работой, 69% ежедневно применяют ИИ в личной жизни, а 65% — в профессиональной деятельности.

OLX уже использует ИИ для создания заголовков и описаний недвижимости на OLX Недвижимость. В категории OLX Работа инструмент «Потенциальные кандидаты» еженедельно предлагает работодателям пять профилей соискателей, наиболее соответствующих требованиям вакансий.

Как ИИ влияет на работу OLX

Компания интегрирует искусственный интеллект в свои платформы более восьми лет. OLX Group использует 86 решений на основе машинного обучения, 28 инструментов генеративного ИИ и 14 агентных решений.

По данным компании, использование ИИ уже дало следующие результаты:

Доля пользователей, завершающих публикацию объявлений, выросла на 11 процентных пунктов благодаря автоматическому созданию заголовков и описаний.

Время размещения объявлений о недвижимости сократилось на 50%.

Более 70% автодилеров принимают видео автомобилей, созданные с помощью ИИ.

ИИ-помощник AI Interviewer проводит более тысячи тренировочных собеседований ежемесячно.

Кроме того, 88% первых пользователей CV Optimiser назвали инструмент полезным, а 90% положительно оценили AI Interviewer.

Почему пользователи не готовы полностью доверять ИИ

Несмотря на активное использование искусственного интеллекта, доверие к его рекомендациям остается ограниченным.

Отдельное исследование OLX среди пользователей платформ недвижимости в Польше, Португалии и Румынии показало, что только 5% респондентов больше доверяют оценке недвижимости, сделанной ИИ, чем оценке человека. В то же время 36% доверяют оценке риелтора.

Еще 78% опрошенных хотят, чтобы объявления, измененные с помощью искусственного интеллекта, имели соответствующее обозначение.

Для маркетплейсов автоматизация поиска, создания объявлений и подбора кандидатов может сократить время выполнения операций и расходы бизнес-клиентов. В то же время использование ИИ в сфере недвижимости и трудоустройства требует прозрачности рекомендаций, поскольку решения оказывают непосредственное влияние на финансовые интересы пользователей.

OLX Group входит в международную технологическую группу Prosus. Компания работает под 11 брендами на семи рынках, а на ее платформах ежедневно доступно почти 60 млн объявлений.