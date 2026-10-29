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29 октября 2026, 11:47 Читати українською

Украинцы нарастили покупку наличной валюты до 225 млрд грн: в каких регионах наибольший спрос

За девять месяцев 2026 года украинцы купили наличную иностранную валюту на $5,12 млрд больше, чем продали. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году чистая покупка выросла на 10,8%. В гривневом эквиваленте показатель составил 225,55 млрд грн, увеличившись на 16,9%. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные Национального банка.

За девять месяцев 2026 года украинцы купили наличную иностранную валюту на $5,12 млрд больше, чем продали.
За девять месяцев 2026 года украинцы купили наличную иностранную валюту на $5,12 млрд больше, чем продали.
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Где украинцы больше всего покупают валюту

Наибольшие объемы чистой покупки наличной валюты традиционно приходятся на Киев, Днепропетровскую и Харьковскую области. Совокупно эти три региона обеспечили около 39,2% от общего показателя.

По данным НБУ, региональное распределение чистой покупки валюты за январь — сентябрь 2026 года выглядит так:

На Киев пришлось 19,4% всей чистой покупки валюты, Днепропетровскую область — 10,8%, Харьковскую — 9%.

Высокие темпы прироста зафиксировали в Закарпатской области (+89,9%), Киевской области (+73,3%), Тернопольской (+47,8%), Ивано-Франковской (+43,5%) и Одесской (+43,9%).

В то же время в Донецкой области чистая покупка валюты сократилась на 39,1%, до 2,75 млрд грн.

Сколько купили валюты 27 октября

По словам Шевчишина, чистая покупка наличной валюты населением во вторник 27 октября составила рекордные $71,08 млн.

В доступной истории (с 2017г) это 4-й исторически максимальный результат.

  • 1. 10.01.2025 — $79,22 млн
  • 2. 30.12.2024 — $75,19 млн
  • 3. 27.12.2024 — $74,88 млн
  • 4. 27.10.2026 — $71,08 млн.

«Контролируемая девальвация просто так не проходит. Население реагирует традиционно покупкой, или остановкой продажи валюты. На этот раз и то и другое. И… традиционно немного поздно, когда рынок уже перешел на новые уровни.

Повторюсь, теперь задача НБУ сдержать напор — я в обзоре назвал это спекулятивной стружкой. Но судя по объемам — стружка изрядная.

А вот межбанк, кстати, более или менее стабилен по балансу", — написал Шевчишин.

Почему растет спрос на валюту

Рост чистой покупки означает, что население приобретает в банках и обменниках больше наличной иностранной валюты, чем продает. Этот показатель отражает разницу между объемами купли и продаж, а не общую сумму приобретенной валюты.

Как ранее писал «Минфин», в сентябре чистая покупка наличной валюты населением составила $739,9 млн. Это на 65,1% больше, чем в августе, и самый высокий показатель за последние шесть месяцев.

Наибольший чистый спрос в сентябре пришелся на доллар — $405,3 млн. В то же время чистая покупка евро выросла в 2,5 раза по сравнению с августом до $331,5 млн.

Параллельно банки увеличили ввоз наличной иностранной валюты. В сентябре ее импорт достиг $1,12 млрд в эквиваленте, что на 52,3% больше, чем в августе, и является самым высоким месячным показателем с начала года.

Повышенный спрос на валюту может быть связан со стремлением украинцев оградить сбережения от девальвации гривны и накопить ликвидные резервы в условиях войны. В то же время, сама статистика не позволяет определить, какая часть приобретенной валюты остается в сбережениях, а какая используется для текущих расходов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lesya31
Lesya31
29 октября 2026, 12:33
#
І це тільки за 9 місяців, а ріст великий зараз в жовтні, тому за 10 місяців ріст був би набагато більший, за рік тим більше
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