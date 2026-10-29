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29 октября 2026, 11:03 Читати українською

Как Китай стал мировой фабрикой, а его банки — крупнейшими в мире

Китайские товары мы видим каждый день: на полках магазинов, в смартфонах, автомобилях, солнечных панелях и промышленном оборудовании. Значительно реже задумываемся о том, какая финансовая система помогла им попасть к покупателю. Между тем, первые четыре места среди крупнейших банков мира по активам занимают китайские учреждения. Американские JPMorgan Chase и Bank of America идут пятым и шестым.

Китайские товары мы видим каждый день: на полках магазинов, в смартфонах, автомобилях, солнечных панелях и промышленном оборудовании.
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Эти два процесса связаны. Производство и торговля создавали спрос на банковские услуги. Банки финансировали предприятия, расчеты и инфраструктуру, помогая экономике расти. На мой взгляд, именно это взаимодействие следует рассматривать как одну из основ китайской силы.

От сбережений — к мировым банковским гигантам

В рейтинге S&P Global Market Intelligence, опубликованном в апреле 2026 года, лидирует Industrial and Commercial Bank of China — ICBC. Его активы к концу 2025 года составили $7,646 трлн. Далее расположились Agricultural Bank of China, China Construction Bank и Bank of China. Это рейтинг размера активов, который не следует путать с кредитной оценкой надежности или прибыльности.

Китайские банки выросли, прежде всего, на внутреннем рынке. Сбережения населения и средства предприятий формировали ресурс, а индустриализация, урбанизация и строительство инфраструктуры создавали огромную потребность в капитале. Однако рост не был безошибочным.

Кредитование государственных предприятий накапливало проблемные долги. В 1999 году значительные объемы неработающих кредитов были переданы специализированным компаниям по управлению активами. Последующие реформы включали докапитализацию банков, смены управления, привлечение инвесторов и выход на биржу. Этот путь описан в исследовании МВФ о реформировании китайского банковского сектора.

К примеру, финансовая реструктуризация ICBC в 2005 году включала пополнение капитала и урегулирование проблемных активов. В октябре 2006 года акции банка начали торговаться одновременно в Шанхае и Гонконге. Следовательно, мировое лидерство формировалось через соединение масштаба экономики, сбережений, государственной поддержки и реформ. Его нельзя объяснить только успешным экспортом или удачно выданными кредитами.

Экспорт на триллионы долларов

По опубликованным долларовым таблицам китайской таможни, в 2023 году товарный экспорт составил $3,38 трлн, сократившись на 4,6%. В 2024 году он вырос на 5,9%, до $3,58 трлн, а в 2025-м — на 5,5%, до $3,77 трлн. Темпы приведены по соответствующим таможенным релизам. За два последних полных года годовой объем экспорта увеличился примерно на $392 млрд.

За январь-сентябрь 2026 экспорт достиг 23,2 трлн юаней, прибавив 16,4% к соответствующему периоду предыдущего года. В то же время розничные продажи внутри страны выросли всего на 1,1%. Внешний спрос помогает поддерживать производство при слабом внутреннем потреблении.

Для банков экспорт означает потребность клиентов в финансировании закупок, производства, доставки и ожидания оплаты. К этому прилагаются валютные операции, гарантии и международные расчеты. Банк получает возможность развиваться вместе с предприятием.

Но и здесь требуется точность: не все активы китайских банков финансируют производителей и экспортеров. Они включают внутренние кредиты, ценные бумаги и другие вложения. S&P Global отмечает, что рост инвестиций государственных банков в 2025 г. поддерживал также значительный выпуск государственных облигаций.

Что я увидел еще в 2009 году

Помню случай из собственной банковской практики. В 2009 году мы искали зарубежных партнеров для развития международных расчетов и финансирования торговли. Я проанализировал товарооборот Украины с разными странами и подобрал по справочникам около ста банков в мире.

В списке были учреждения США, Латинской Америки, Европы, Японии, Китая, Южной Кореи, Австралии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Персидского залива. Через SWIFT направили предложения по установлению корреспондентских отношений, заключению генеральных соглашений и возможному открытию счетов. Отдельно предложили рассмотреть расчеты в национальных валютах.

По моим воспоминаниям, ответы от американских банков были единичными и поступали через месяцы. От отдельных европейских учреждений реакция появлялась примерно через квартал. А уже на следующее утро мы получили письма от трех ведущих китайских банков. Они предложили обсудить и финансирование.
Была конкретная потребность. В Украине работало представительство крупной китайской компании — поставщика компьютерной техники. Оно закупало продукцию в Китае и продавало украинским торговым сетям с отсрочкой платежа.

Пока сети рассчитывались за приобретенный продукт, необходимо было оплачивать последующие закупки. Компания постоянно нуждалась в оборотных средствах и кредитовалась в украинских банках.

Мы объяснили китайским партнерам, что дополнительное финансирование позволило увеличить поставки. В ответ получили официальное приглашение для знакомства и обсуждения возможных торговых и финансовых договоренностей.

Это было начало переговоров, а не уже выданный кредит. Но логика запомнилась: китайские банки увидели в финансировании покупателя за границей возможность увеличить заказ производителя в своей стране.

Один случай не доказывает существование единого плана для каждой операции. Однако, для меня он стал примером стратегического подхода на уровне ежедневной банковской работы.

Капитал помогает товару найти покупателя

Китайская финансовая система распределяет задачи между разными учреждениями. Большие коммерческие банки работают рядом из China Development Bank и Export-Import Bank of China. Экспортно - кредитный страховщик SINOSURE покрывает согласованы риски внешнеторговых операций .

Экономический смысл такой взаимодействия понятен : производитель нуждается денег для исполнение заказ , покупатель приемлемых условий оплаты , банк источники возвращение средств и защиты от определенных рисков . Финансовое решение становится частью конкурентноспособного предложения.

Эта логика работает и в больших проектах. China Development Bank сообщал о поддержке скоростной железной дороги Джакарта—Бандунг в Индонезии, грузовой железной дороги в Аргентине и автодороги в Лаосе. В отчете Export-Import Bank of China за 2025 год приведено финансирование двух солнечных электростанций в Узбекистане совокупной мощностью 1 ГВт.

Кредит иностранному заказчику может производить контракты для поставщиков оборудования и строительных услуг. Готовая инфраструктура способна облегчать дальнейшую торговлю. При этом кредитование объекта не означает автоматического владения им, а его стратегическое значение не гарантирует окупаемость.

Почему мир продолжает покупать китайское

Китайские товары не имеют неограниченного доступа ко всем странам. Есть пошлины, технические требования и торговые конфликты. Однако покупатели оценивают цену, качество, сроки и условия оплаты. К тому же китайские комплектующие требуются многим местным производителям.

Поэтому государство, ограничивающее импорт, должно учитывать интересы собственных заводов, торговых компаний и потребителей. Защита одного производителя может повысить издержки другого.

По-моему, китайская сила — в способности совместить производство, финансирование, логистику и сбыт. Банки стали важными участниками этого процесса, одновременно растя вместе с экономикой.

Китайцы увидели возможность увеличить поставки в обычном письме украинского банка еще в 2009 году. Всегда ли мы сегодня также быстро видим возможности для украинского производителя?

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Автор:
Невмержицкий Василий
Финансовый аналитик Невмержицкий Василий
Источник: Минфин
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