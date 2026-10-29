Доллар и евро пошли вверх в продаже: как изменился курс валют 29 октября

В четверг, 29 октября, средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Курс евро потерял 1 копейку в покупке и прибавил 3 копейки в продаже.

Средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,42−46,06 грн. Евро покупают за 50,63 грн, а продают за 51,43 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,30−46,60 грн, евро — 51,50−51,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,53−45,56 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,75−50,78 грн.

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