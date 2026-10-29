ФРС США оставила ставку без изменений

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,75−4% годовых, говорится в заявлении регулятора по итогам двухдневного заседания.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 27−28 октября сохранил ставку на уровне 3,75−4%. Такой диапазон был установлен в сентябре, когда регулятор ужесточил денежно-кредитную политику впервые с 2023 года. За то, чтобы сохранить ставку, проголосовали 10 членов комитета. Против были двое — они поддерживали повышение ставки на четверть процентного пункта.

В пресс-релизе FOMC отметил «сохраняющуюся повышенную неопределенность, отчасти обусловленную геополитическими событиями». В то же время он указал, что экономическая активность и производительность труда растут высокими темпами, инвестиции в основной капитал остаются значительными, а уровень безработицы практически не изменился.

Комитет признал, что инфляция остается повышенной, но не дал четкого сигнала о возможном повышении ставки на следующем заседании в декабре, указав, что ждет дополнительных данных. «Получение дополнительных данных поможет Комитету определить подходящий курс денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к целевому уровню 2%. Комитет обеспечит ценовую стабильность», — говорится в заявлении.

Как отреагировал рынок

Поскольку решение ФРС не стало сюрпризом, реакция рынка была сдержанной. Индекс широкого рынка S&P 500 после релиза прибавлял примерно 0,2%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average — на 0,3%. Индекс технологического сектора Nasdaq Composite практически не изменился.

Сколько еще повышений

Инфляция в США остается выше цели ФРС в 2% почти шесть лет. По предварительным оценкам, на которые ссылается Reuters, индекс расходов на личное потребление (PCE), главный ориентир ФРС, в сентябре оставался на уровне 3% или выше в пересчете на год. Цены разгоняют энергетический шок после решения президента США Дональда Трампа атаковать Иран, пошлины, спрос со стороны компаний в сфере искусственного интеллекта и потребительские расходы. Нефть подорожала примерно до $114 за баррель, на 20% с начала сентября.

«Сегодня вопрос не в том, повысит ли ФРС ставку снова, а в том, сколько еще повышений последует», — написал управляющий директор TS Lombard Дарио Перкинс (цитата по Reuters). По его мнению, регулятору придется повышать ставку, пока цель по инфляции не окажется в пределах досягаемости.

Экономист Monetary Policy Analytics Дерек Тан ожидает еще трех повышений на 0,25 п.п. на ближайших заседаниях. Такой прогноз совпадает с ожиданиями рынка, который закладывает повышение раз в квартал до июня 2027 года.

Экономист Mizuho Алекс Пелле назвал возможный отказ от повышения в октябре ошибкой. Он ожидает повышения на 0,25 п.п. в декабре, но считает риск повышения сразу на 0,5 п.п. более высоким, чем риск паузы.

Аналитики Piper Sandler считают, что политика ФРС остается стимулирующей. Эффективная ставка на уровне 3,9% поддерживает рост и смягчает для экономики эффект доходности облигаций около 5%, отмечают они.

Что было со ставкой

В сентябре ФРС впервые с июля 2023 года повысила ставку на 0,25 п.п., до 3,75−4%. Решение приняли единогласно, 12 голосами. До этого ставка девять месяцев держалась на уровне 3,5−3,75%.

Кевин Уорш возглавил ФРС в конце мая. В июле, на втором заседании под его руководством, регулятор сохранил ставку, а президенты федеральных резервных банков Кливленда, Далласа и Миннеаполиса проголосовали против. По сентябрьскому медианному прогнозу участников заседания, к концу 2026 года ставка составит 4,1%, что предполагает еще одно повышение на 0,25 п.п.

Президент США Дональд Трамп ранее требовал снизить ставку примерно до 1%, а в начале сентября пригрозил прекратить торговлю со странами, с которыми у США сложился торговый дефицит, если ФРС не снизит стоимость заимствований.

Следующее заседание ФРС пройдет 8−9 декабря.