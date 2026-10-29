Долги за коммуналку: с какой суммы у украинцев могут забрать единственное жилье

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Когда могут забрать жилье

Согласно новым правилам, если сумма взыскания по исполнительному производству не превышает 50 минимальных зарплат, обращать взыскание на единственное жилье должника по общему правилу запрещено. В 2026 году этот порог составляет 432 350 грн.

Например, если семья ежемесячно платит за коммунальные услуги 6 тыс. грн, для накопления такого долга потребуется около шести лет полной неоплаты без учета изменения тарифов и дополнительных начислений.

При этом превышение установленного порога не означает автоматической потери квартиры или дома. Взыскание осуществляется в рамках исполнительного производства по предусмотренной законом процедуре.

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Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко заявил, что граждан с настолько крупными долгами за коммунальные услуги в Украине немного.

По его оценке, в 99,999% случаев единственное жилье за коммунальные долги забирать не будут. Это оценка чиновника, а не официальная статистика принудительной продажи недвижимости.

Кого защитили дополнительно

Закон № 4833-IX предусматривает отдельные гарантии для военнослужащих. Во время военного положения и в течение года после его завершения запрещено обращать взыскание на их единственное жилье независимо от суммы задолженности.

Исключения касаются, в частности, ипотечной недвижимости и возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением.

Дополнительные гарантии предусмотрены и для должников за жилищно-коммунальные услуги на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях.

На период военного положения закон предусматривает снятие арестов с имущества и денежных средств по соответствующим исполнительным производствам, а также исключение информации о таких должниках из Единого реестра должников.

Что изменится для должников

Новые положения не отменяют обязанность оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Поставщики по-прежнему могут требовать погашения задолженности и обращаться в суд.

Защита единственного жилья не означает защиты всех активов должника. При наличии законных оснований взыскание может осуществляться за счет денежных средств на счетах, доходов и другого имущества. Для ипотечного жилья и отдельных категорий обязательств законодательство предусматривает исключения из установленного порога.

Кроме того, с 23 октября заработал механизм автоматизированного снятия арестов с банковских счетов после полного погашения долга при соблюдении установленных законом условий. Он распространяется на исполнительные производства с суммой взыскания до 10 минимальных зарплат, или 86 470 грн в 2026 году.

По данным Минюста, на октябрь 2026 года в 92% открытых исполнительных производств сумма долга не превышала этого порога.

Законодательные изменения также связаны с выполнением Украиной индикатора по совершенствованию исполнения судебных решений в рамках европейской программы Ukraine Facility.