В Украине увеличили сумму задолженности, при которой возможно принудительное взыскание единственного жилья должника. С 23 октября 2026 года соответствующий порог вырос примерно со 170 тыс. грн до 432 350 грн. Изменения предусмотрены законом № 4833-IX, сообщает Министерство юстиции Украины.
Долги за коммуналку: с какой суммы у украинцев могут забрать единственное жилье
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Когда могут забрать жилье
Согласно новым правилам, если сумма взыскания по исполнительному производству не превышает 50 минимальных зарплат, обращать взыскание на единственное жилье должника по общему правилу запрещено. В 2026 году этот порог составляет 432 350 грн.
Например, если семья ежемесячно платит за коммунальные услуги 6 тыс. грн, для накопления такого долга потребуется около шести лет полной неоплаты без учета изменения тарифов и дополнительных начислений.
При этом превышение установленного порога не означает автоматической потери квартиры или дома. Взыскание осуществляется в рамках исполнительного производства по предусмотренной законом процедуре.
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Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко заявил, что граждан с настолько крупными долгами за коммунальные услуги в Украине немного.
По его оценке, в 99,999% случаев единственное жилье за коммунальные долги забирать не будут. Это оценка чиновника, а не официальная статистика принудительной продажи недвижимости.
Кого защитили дополнительно
Закон № 4833-IX предусматривает отдельные гарантии для военнослужащих. Во время военного положения и в течение года после его завершения запрещено обращать взыскание на их единственное жилье независимо от суммы задолженности.
Исключения касаются, в частности, ипотечной недвижимости и возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением.
Дополнительные гарантии предусмотрены и для должников за жилищно-коммунальные услуги на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях.
На период военного положения закон предусматривает снятие арестов с имущества и денежных средств по соответствующим исполнительным производствам, а также исключение информации о таких должниках из Единого реестра должников.
Что изменится для должников
Новые положения не отменяют обязанность оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Поставщики по-прежнему могут требовать погашения задолженности и обращаться в суд.
Защита единственного жилья не означает защиты всех активов должника. При наличии законных оснований взыскание может осуществляться за счет денежных средств на счетах, доходов и другого имущества. Для ипотечного жилья и отдельных категорий обязательств законодательство предусматривает исключения из установленного порога.
По данным Минюста, на октябрь 2026 года в 92% открытых исполнительных производств сумма долга не превышала этого порога.Законодательные изменения также связаны с выполнением Украиной индикатора по совершенствованию исполнения судебных решений в рамках европейской программы Ukraine Facility.
Как выросла задолженность
Во ІІ квартале 2026 года население Украины оплатило жилищно-коммунальные услуги 67,1 млрд грн, тогда как начислено в уплату было 53,5 млрд грн.
В то же время по состоянию на 30 июня 2026 года общая задолженность населения за услуги составила 104,2 млрд грн.
- за поставку тепловой энергии и горячей воды — 33,8 млрд грн;
- за поставку и распределение природного газа — 29,1 млрд грн;
- за поставку и распределение электрической энергии — 17,3 млрд грн;
- за централизованное водоснабжение и водоотвод — 10,5 млрд грн;
- за управление многоквартирным домом — 10,1 млрд грн;
- за управление бытовыми отходами — 3,4 млрд грн.
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