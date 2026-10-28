После закрытия межбанка в среду, 28 октября, курс доллара подешевел на 10 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Курс евро упал на 8 копеек в покупке и в продаже.
Межбанк 28 октября закрылся падением доллара и евро
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Валютный рынок
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Открытие 28 октября
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Закрытие 28 октября
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Изменения
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45,67/45,70
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45,53/45,56
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10/14
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50,78/50,80
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50,70/50,72
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8/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,42−46,04 грн. Евро покупают за 50,64 грн, а продают за 51,40 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,34−46,45, евро — 51,38−51,65 грн.
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Источник: Минфин
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