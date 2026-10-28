Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 29 октября, на уровне 45,59 грн. Американская валюта подешевела на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ .
Доллар и евро подешевели: НБУ установил курс валют на 29 октября
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Официальный курс евро снизился на 9 копеек — до 50,76 грн.
Таким образом обе основные иностранные валюты потеряли в цене после предыдущих колебаний.
Источник: Минфин
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