Всемирный банк перечислил Украине $404,5 млн: за какие реформы выделили деньги

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило $404,5 млн от Всемирного банка в рамках проекта «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE). В целом по этой программе Украина уже получила $701,7 млн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило $404,5 млн от Всемирного банка.

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Откуда поступили средства

Финансирование предоставили Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР), входящие в Группу Всемирного банка.

Из общей суммы:

$304,5 млн привлечены через Целевой фонд ADVANCE Ukraine при финансовой поддержке правительства Японии;

$100 млн — кредит МАР в рамках программы SPUR.

За что Украина получила финансирование

Проект THRIVE предусматривает выделение средств для достижения конкретных результатов в реформировании медицинской системы.

В частности, финансирование поступило за увеличение количества пациентов с гипертензией, получающих препараты по программе «Доступные лекарства», концентрацию родов и хирургических операций в больницах с большими объемами медицинских услуг, а также расширение использования солнечной энергетики в медучреждениях.

Кроме того, Украина выполнила показатели внедрения новых механизмов оплаты медицинских услуг и повышения эффективности работы учреждений первичной медицинской помощи.

Главная цель THRIVE — усовершенствование Программы медицинских гарантий, оптимизация больничной сети и усиление возможности Национальной службы здоровья Украины.

Ответственным за реализацию проекта Министерство здравоохранения.