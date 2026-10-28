Энергетика, промышленность, инвестиции: на что Нидерланды направят €1,2 млрд для Украины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 октября 2026, 14:34 Читати українською

Энергетика, промышленность, инвестиции: на что Нидерланды направят €1,2 млрд для Украины

Правительство Нидерландов в течение трех лет предоставит Украине €1,2 млрд ($1,3 млрд) невоенной поддержки. Об этом в правительстве сообщили за несколько часов до визита президента Владимира Зеленского в Гаагу, пишет Reuters.

Правительство Нидерландов в течение трех лет предоставит Украине €1,2 млрд ($1,3 млрд) невоенной поддержки.
За несколько часов до визита Зеленского Нидерланды объявили о выделении 1,2 млрд евро для Украины. Фото: rijksoverheid.nl
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В ближайший год на восстановление Украины пойдут €380 млн. В 2028 и 2029 годах правительство будет выделять примерно по €410 млн ежегодно.

Часть денег получат фонды, помогающие нидерландским компаниям инвестировать в восстановление Украины. Остальные пойдут на срочные ремонты украинской энергетической инфраструктуры и поставку техники для промышленности, сообщили в правительстве.

Зеленский прибудет в Нидерланды в среду днем. По данным канцелярии премьер-министра Роба Йеттена, президент встретится с ним и другими членами кабинета, а затем поедет к королю Виллему-Александру.

Предыдущие взносы Нидерландов

Нидерланды в этом году направили на энергетическую поддержку Украины 193 млн евро, сообщило правительство в июне. В январе общую сумму энергетической помощи на 2026 год оценивали в 133 млн евро, после дополнительных 23 млн евро. Эти деньги предназначались для закупки газа за рубежом, срочных ремонтов электростанций и поставок энергооборудования от нидерландских компаний, в частности генераторов и кабелей.

По данным правительства, Нидерланды входят в крупнейшие доноры энергетической помощи Украине: с начала полномасштабного вторжения на это выделили €550 млн.

На невоенную поддержку в 2025 и 2026 годах нидерландское правительство закладывало по €252 млн ежегодно. В сентябре Нидерланды объявили о дополнительных €327 млн на восстановление в 2027—2029 годах. Как писал Kyiv Post, это дополняет €878 млн, обещанных ранее, и вместе выходит более €1,2 млрд. Отдельно страна оказывает и военную помощь.

Нидерландский бизнес уже получил поддержку для участия в восстановлении Украины. Среди выплат 2024 года правительство называет €32,5 млн. грантов для нидерландских компаний и организаций с украинскими партнерами. В октябре министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник сообщил, что программа Ukraine Partnership Facility продлится в 2027 году, а Нидерланды планируют на нее €26,5 млн.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
28 октября 2026, 15:08
#
Копійки. Дають протягом трьох років, і не дають грошима, а своїм компаніям на відбудову, тобто по євроцінах ((. Реальної допомоги дій де до нас на мільйон ((
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами