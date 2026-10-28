Энергетика, промышленность, инвестиции: на что Нидерланды направят €1,2 млрд для Украины

Правительство Нидерландов в течение трех лет предоставит Украине €1,2 млрд ($1,3 млрд) невоенной поддержки. Об этом в правительстве сообщили за несколько часов до визита президента Владимира Зеленского в Гаагу, пишет Reuters.

За несколько часов до визита Зеленского Нидерланды объявили о выделении 1,2 млрд евро для Украины. Фото: rijksoverheid.nl

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В ближайший год на восстановление Украины пойдут €380 млн. В 2028 и 2029 годах правительство будет выделять примерно по €410 млн ежегодно.

Часть денег получат фонды, помогающие нидерландским компаниям инвестировать в восстановление Украины. Остальные пойдут на срочные ремонты украинской энергетической инфраструктуры и поставку техники для промышленности, сообщили в правительстве.

Зеленский прибудет в Нидерланды в среду днем. По данным канцелярии премьер-министра Роба Йеттена, президент встретится с ним и другими членами кабинета, а затем поедет к королю Виллему-Александру.

Предыдущие взносы Нидерландов

Нидерланды в этом году направили на энергетическую поддержку Украины 193 млн евро, сообщило правительство в июне. В январе общую сумму энергетической помощи на 2026 год оценивали в 133 млн евро, после дополнительных 23 млн евро. Эти деньги предназначались для закупки газа за рубежом, срочных ремонтов электростанций и поставок энергооборудования от нидерландских компаний, в частности генераторов и кабелей.

По данным правительства, Нидерланды входят в крупнейшие доноры энергетической помощи Украине: с начала полномасштабного вторжения на это выделили €550 млн.

На невоенную поддержку в 2025 и 2026 годах нидерландское правительство закладывало по €252 млн ежегодно. В сентябре Нидерланды объявили о дополнительных €327 млн на восстановление в 2027—2029 годах. Как писал Kyiv Post, это дополняет €878 млн, обещанных ранее, и вместе выходит более €1,2 млрд. Отдельно страна оказывает и военную помощь.

Нидерландский бизнес уже получил поддержку для участия в восстановлении Украины. Среди выплат 2024 года правительство называет €32,5 млн. грантов для нидерландских компаний и организаций с украинскими партнерами. В октябре министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник сообщил, что программа Ukraine Partnership Facility продлится в 2027 году, а Нидерланды планируют на нее €26,5 млн.