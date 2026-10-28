Рестораны на Сардинии вводят запрет на смартфоны за семейным столом

На итальянском острове Сардиния 15 ресторанов на месяц откажутся от смартфонов за семейными столами. Эксперимент призван помочь родителям и детям больше общаться во время еды, а не проводить время, уткнувшись в экраны. Об этом пишет The Guardian.

15 ресторанов на месяц откажутся от смартфонов за семейными столами.

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За столом без экранов

Инициативу «За столом без экранов» запустила уполномоченная по правам детей и подростков Сардинии Анна Кау совместно с местным отделением ресторанной ассоциации Fipe-Confcommercio. Участвующие заведения присоединились к проекту добровольно.

Вместо телефонов семьям предложат специальный набор с настольными играми, раскрасками и другими занятиями для детей. В него также войдут рекомендации педиатров о рисках чрезмерного использования цифровых устройств и советы по обращению с соцсетями.

Организаторы считают, что смартфоны все чаще заменяют семейные разговоры, а родители нередко дают их детям, чтобы те не скучали в ожидании еды.

Проект должен помочь вернуть совместным обедам и ужинам их социальную роль. Если эксперимент окажется успешным, его могут распространить на другие рестораны острова.