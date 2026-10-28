Украине не хватает €70 млрд на 2027 год: ЕС требует от союзников больше денег — FT

В следующем году Украина может получить гораздо меньше помощи от партнеров за пределами Евросоюза. По прогнозу Еврокомиссии, который получила Financial Times, страны вне ЕС пообещали предоставить Киеву лишь €4 млрд в следующем году против €19 млрд в 2026-м. Брюссель уже ищет дополнительные механизмы привлечения средств и призывает страны G7 увеличить взносы.

Помощь Украине от партнеров за пределами ЕС может сократиться с 19 млрд евро до 4 млрд евро. Фото: wikipedia

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По оценкам Еврокомиссии, США, Великобритания, Канада и Япония вместе должны предоставить Украине всего €1 млрд в 2027 году. Именно эти страны оказались в центре дипломатических усилий Брюсселя, настаивающего на увеличении помощи.

В Украине заявили о необходимости дополнительных €70 млрд на следующий год. Еврокомиссия подтвердила эту оценку. В частности, речь идет о военных расходах после того, как Украина получит последние партии американского оружия, предусмотренные администрацией Джо Байдена. Газета напоминает, что президент Дональд Трамп приостановил прямое финансирование Украины со стороны США.

ЕС ищет деньги на нужды Украины

Евросоюз уже готовится искать дополнительные средства, чтобы поддержать финансовую стабильность Украины в 2027 году, если партнеры по НАТО и G7 не увеличат помощь.

На саммите в октябре лидеры ЕС договорились обнаружить дополнительное финансирование для покрытия потребностей Украины. Рассматривают несколько вариантов, среди которых общий выпуск долговых обязательств — их планируют обсудить на саммите в конце ноября.

После октябрьской встречи лидеры ЕС призвали международных партнёров оперативно увеличить поддержку Украины. По словам дипломатов, Брюссель уже ведет двусторонние переговоры с Лондоном, Оттавой и другими столицами.

В Еврокомиссии отмечают, что Европа не может самостоятельно покрыть все финансовые нужды Украины. По словам представителя Комиссии, на ЕС и его государства-члены приходится 80% обязательств по поддержке Украины в 2027 году.

«Европа не может самостоятельно удовлетворить финансовые нужды Украины. Международные партнеры также должны активизировать поддержку, в частности, союзники по НАТО», — подчеркнул он.

Великобритания, Канада и Япония будут определять дальнейшую помощь

В Брюсселе будут следить за бюджетными решениями Великобритании и Канады, от которых ожидают новые обязательства по поддержке Украины.

Министр финансов Великобритании Джон Гили заявил в Бангкоке, что пора увеличить помощь Украине. По его словам, он работает над разными способами поддержки в военной, дипломатической и экономической сферах.

«Я очень хорошо осознаю общую картину и давление, под которым находится Украина. Будущее Украины — это будущее европейской безопасности», — сказал Гили.

Британское Министерство финансов не ответило на запрос FT о комментарии накануне представления бюджета страны.

Канада сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году обязалась оказать Украине помощь на 27 млрд канадских долларов. Представитель канадского Министерства финансов отказался прогнозировать, будет ли бюджет предусматривать новые взносы. Его должны представить 5 ноября.

Япония подвергла сомнению оценку Еврокомиссии. Представитель Министерства иностранных дел страны заявил, что Токио пока не может окончательно определить объем будущей финансовой помощи Украине.

«Япония рассматривает варианты реагирования на финансовые нужды Украины с учетом дальнейшего развития ситуации, в частности, переговоров между членами G7», — отметил представитель ведомства.

НАТО не хватает €13 млрд на военную поддержку

Отдельная проблема касается военной помощи. По оценкам Еврокомиссии, страны НАТО пока не обеспечили €13 млрд из общей суммы €70 млрд военной поддержки, которую союзники пообещали предоставить Украине в этом году.

Представитель НАТО заявил, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте ожидает от союзников продолжения активной поддержки Украины.

Финансирование Украины фактически стало предметом напряженных переговоров по поводу следующего семилетнего бюджета ЕС. Лидеры блока стремятся согласовать эти вопросы до конца 2026 г., пишет FT. Однако предстоящие выборы в ряде стран в Европе, в частности во Франции и Италии, могут осложнить принятие этих бюджетных решений.