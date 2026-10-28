В Украине запрещено сжигать опавшие листья, сухую траву и другие растительные остатки. За нарушение предусмотрены штрафы, которые могут достигать 12 240 грн. Об этом напоминает в сообщении КГГА.
Украинцев предупредили о штрафах за сжигание сухой травы и листьев
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Какие штрафы угрожают нарушителям
За самовольный обжиг растительности предусмотрены следующие штрафы для граждан:
- от 3060 до 6120 грн — за обжиг растительности и ее остатков;
- от 6120 до 12240 грн — за аналогичные нарушения на территориях природно-заповедного фонда.
Чем опасно сжигание листьев
При горении растительных остатков в воздух попадают вредные вещества, которые раздражают глаза и дыхательные пути и могут обострять хронические заболевания.
Наибольшую опасность такой дым представляет для детей, пожилых и лиц с заболеваниями органов дыхания.
Кроме того, огонь повреждает корни деревьев и кустов, уничтожает насекомых и другие живые организмы. В сухую и ветреную погоду сжигание листьев может привести к масштабным пожарам.
Что делать с опавшей листвой
Вместо сжигания специалисты рекомендуют компостировать растительные остатки. Для ускорения процесса листья следует измельчать, поддерживать умеренную влажность и периодически перемешивать.
Комментарии - 1
А что же уважаемая редакция не рассказала, что есть такая статья — 77 КУпАП?
Может кому то не нравится размер штрафа?
А почему не рассказали о алгоритме расчета самого штрафа?
Читаем —
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин
…3) у статті 77:
в абзаці другому частини першої слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до п’ятнадцяти», а слова «від трьох до десяти» — словами «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти»;
в абзаці другому частини другої слова «від трьох до десяти» замінити словами «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти», а слова «від семи до дванадцяти» — словами «від тридцяти п’яти до шістдесяти»
…
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 7 лютого 2017 року
…вот беда!!! «зелена зрада» не состоялась!!!
…еще раз понятно. кто хозяин этого ресурса!!!