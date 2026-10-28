Украинцев предупредили о штрафах за сжигание сухой травы и листьев

В Украине запрещено сжигать опавшие листья, сухую траву и другие растительные остатки. За нарушение предусмотрены штрафы, которые могут достигать 12 240 грн . Об этом напоминает в сообщении КГГА.

За нарушение предусмотрены штрафы, которые могут достигать 12 240 грн.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие штрафы угрожают нарушителям

За самовольный обжиг растительности предусмотрены следующие штрафы для граждан:

от 3060 до 6120 грн — за обжиг растительности и ее остатков;

— за обжиг растительности и ее остатков; от 6120 до 12240 грн — за аналогичные нарушения на территориях природно-заповедного фонда.

Чем опасно сжигание листьев

При горении растительных остатков в воздух попадают вредные вещества, которые раздражают глаза и дыхательные пути и могут обострять хронические заболевания.

Наибольшую опасность такой дым представляет для детей, пожилых и лиц с заболеваниями органов дыхания.

Кроме того, огонь повреждает корни деревьев и кустов, уничтожает насекомых и другие живые организмы. В сухую и ветреную погоду сжигание листьев может привести к масштабным пожарам.

Что делать с опавшей листвой

Вместо сжигания специалисты рекомендуют компостировать растительные остатки. Для ускорения процесса листья следует измельчать, поддерживать умеренную влажность и периодически перемешивать.