Курс валют 28 октября: доллар продолжил рост, евро пошло вниз

В среду, 28 октября, средний курс доллара прибавил 6 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Курс евро потерял 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.

Курс евро потерял 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,44−46,03 грн. Евро покупают за 50,67 грн, а продают за 51,43 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,05−46,39 грн, евро — 51,40−51,77 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,67−45,70 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,78−50,80 грн.

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