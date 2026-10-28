В Украине заработал механизм автоматического снятия ареста с банковских счетов после погашения задолженности по исполнительному производству. Теперь гражданам не нужно лично обращаться к исполнителю и подавать дополнительные документы. Об этом сообщает Дия.
Банковские счета украинцев будут разблокированы автоматически: что изменилось с 23 октября
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Как работает новый механизм
После уплаты долга через приложение «Дия» автоматизированная система исполнительного производства передает информацию о погашении задолженности.
Процедура предусматривает несколько этапов:
- Должник платит всю необходимую сумму через Дию.
- Система автоматически формирует сообщения о погашении задолженности и исключает сведения из Единого реестра должников.
- В тот же день соответствующее сообщение поступает в банк.
- Банк снимает арест с средств на счетах не позднее следующего дня после получения уведомления.
Ранее для разблокирования счетов исполнитель должен был вручную оформить постановление о снятии ареста и передать его банку. Теперь этот процесс автоматизирован.
Какие долги можно погасить для автоматической разблокировки счетов
Новый механизм распространяется на исполнительные производства, в которых сумма взыскания не превышает 10 минимальных заработных плат. В 2026 году это 86470 грн.
Речь идет, в частности, об административных штрафах и других денежных обязательствах, отвечающих установленным законом условиям.
В то же время, для автоматического снятия ареста недостаточно погасить только основную сумму долга. Необходимо уплатить все платежи в пределах исполнительного производства, включая исполнительный сбор или вознаграждение частного исполнителя, расходы производства и штрафы, если они подлежат взысканию.
По данным Министерства юстиции, по состоянию на октябрь 2026 года у 92% открытых исполнительных производств сумма задолженности не превышает установленного порога.
Как проверить наличие исполнительного производства
Проверить информацию об открытых производствах можно непосредственно в приложении «Дия». Для этого необходимо открыть раздел «Сервисы» и выбрать «Исполнительные производства».
Новые положения Закона № 4833-IX вступили в силу 23 октября 2026 года. Они ориентированы на цифровизацию процедур принудительного выполнения решений и автоматизацию взаимодействия меж исполнителями, банками и государственными реестрами.
Комментарии - 1
«За словами народних депутатів, серед варіантів, які обговорюють, — блокування банківських рахунків військовозобов'язаних, які ухиляються від виконання обов’язків військового обліку???Також розглядають можливість подальшого арешту майна.» Веніславський з закордонним синком пропонують? А федієнко — це той, що називав людей матеріалом. Зовсім здуріли, мабуть, як людей зробити бомжами і забрати чесно зароблене і віддати міндичам і кравченкам, це додасть в людей патріотизму? А потім ще веслом по голові і до ширяєва чи в скелю…