После закрытия межбанка во вторник, 27 октября, курс доллара подорожал на 1 копейку в покупке и столько же в продаже. В то время как курс евро упал на 6 копеек в покупке и на 5 — в продаже.
Доллар на максимуме, а евро дешевеет на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 27 октября
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Закрытие 27 октября
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Изменения
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45,66/45,69
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45,67/45,70
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1/1
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50,97/50,99
|
50,91/50,94
|
-6/-5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,38−45,98 грн. Евро покупают за 50,71 грн., а продают за 51,46 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,95−46,30, евро — 51,35−51,70 грн.
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Источник: Минфин
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