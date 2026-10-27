Курс доллара приблизился к 46 гривнам: сколько будет стоить валюта 28 октября

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на среду, 28 октября, до 45,60 грн. Американская валюта прибавила в цене 7 копеек, приблизившись к отметке 46 грн. Евро же подешевел на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины .

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Официальный курс валют на 28 октября

Доллар США — 45,60 грн. По сравнению с 27 октября, когда курс составил 45,53 грн., американская валюта подорожала на 7 копеек.

Евро — 50,85 грн. Европейская валюта потеряла 10 копеек против предыдущего дня, когда ее официальный курс составил 50,95 грн.

Следовательно, на валютном рынке наблюдается разнонаправленная динамика: доллар укрепился по отношению к гривне, тогда как евро несколько снизился.

Таким образом, по официальному курсу НБУ к психологической отметке 46 грн. за доллар остается 40 копеек.