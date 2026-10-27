Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на среду, 28 октября, до 45,60 грн. Американская валюта прибавила в цене 7 копеек, приблизившись к отметке 46 грн. Евро же подешевел на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины.
Курс доллара приблизился к 46 гривнам: сколько будет стоить валюта 28 октября
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Официальный курс валют на 28 октября
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Доллар США — 45,60 грн. По сравнению с 27 октября, когда курс составил 45,53 грн., американская валюта подорожала на 7 копеек.
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Евро — 50,85 грн. Европейская валюта потеряла 10 копеек против предыдущего дня, когда ее официальный курс составил 50,95 грн.
Следовательно, на валютном рынке наблюдается разнонаправленная динамика: доллар укрепился по отношению к гривне, тогда как евро несколько снизился.
Таким образом, по официальному курсу НБУ к психологической отметке 46 грн. за доллар остается 40 копеек.
Источник: Минфин
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