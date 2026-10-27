Украинцы массово переходят на «бумажное» золото, а серебро продолжают продавать

В сентябре 2026 года украинцы увеличили чистый спрос на золото в беспоставочной форме на 63%, в то время как интерес к физическому металлу почти исчез. В то же время население продолжает активно продавать серебро. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Украинцы увеличили чистый спрос на золото в беспоставочной форме на 63%

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Спрос на золото

По итогам сентября чистый спрос населения на беспоставочное золото составил $2,83 млн, что на 63% больше, чем в августе ($1,74 млн).

Чистый спрос на физическое золото сократился до $30 тыс. против $101 тыс. месяцем ранее. Это свидетельствует о том, что объемы покупки и продажи физического металла практически сравнялись.

За девять месяцев 2026 года тенденция стала еще заметнее:

Беспоставочное золото: чистый спрос вырос более чем в три раза — до $36,55 млн против $11,9 млн за аналогичный период 2025 года.

Физическое золото: чистый спрос рухнул на 97,6% — до $116,6 тыс. по сравнению с $4,85 млн в прошлом году.

Украинцы продолжают продавать серебро

На рынке физического серебра сохраняется противоположная тенденция. В сентябре чистая продажа металла составила $339 тыс., увеличившись на 35% по сравнению с августом. Это самый большой месячный показатель с июня 2026 года.

В целом за девять месяцев 2026 года чистая продажа серебра достигла $2,27 млн. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года украинцы, наоборот, приобрели серебра на $870 тыс. больше, чем продали.

Что происходит на рынке

На фоне давления на мировые цены золота, спрос на физический металл может оставаться слабым. В то же время, беспоставочные инструменты сохраняют привлекательность для части украинцев как альтернатива валютным сбережениям, в частности в долларах США.