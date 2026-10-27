Во вторник, 27 октября, в Украине выросли средние цены на горючее. Бензин А-95 подорожал на 4 копейки — до 90,09 грн за литр, а дизельное топливо — на 21 копейку, до 103,93 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен на топливо.
Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 27 октября
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Как изменились цены
- бензин А-95 премиум — 93,89 грн/л, что на 5 коп. больше, чем днем раньше;
- бензин А-95 — 90,09 грн/л (+4 коп.);
- бензин А-92 — 86,44 грн/л;
- дизельное топливо — 103,93 грн/л (+21 коп.);
- автогаз — 55,62 грн/л.
Больше всего за сутки подорожал автогаз — его средняя стоимость выросла сразу на 67 копеек за литр.
Какие ценники на АЗС
Источник: Минфин
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