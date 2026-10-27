Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 27 октября

Во вторник, 27 октября, в Украине выросли средние цены на горючее. Бензин А-95 подорожал на 4 копейки — до 90,09 грн за литр, а дизельное топливо — на 21 копейку, до 103,93 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен на топливо.