Тарифы на воду в Украине будут проверять по новым правилам: что изменится для потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила порядок проверок тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Регулятор будет проверять документы и расчеты, на основании которых государственные органы или местные власти устанавливают тарифы. Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Проверки будут производиться без выезда на предприятия.

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Что будут проверять

Проверки будут производиться без выезда на предприятия. НКРЭКУ будет анализировать документы, расчеты и другие материалы, на основании которых принималось решение о тарифах.

В частности, регулятор будет проверять:

правильность расчетов;

экономическую обоснованность расходов, включенных в тариф;

наличие документов, подтверждающих эти расходы;

соблюдение законодательства при установлении тарифов.

Проверки могут быть плановыми или внеплановыми.

Что будет в случае нарушений

По результатам проверок НКРЭКУ составит выводы. Если регулятор обнаружит нарушения, он будет давать рекомендации по их устранению и учету при установке или пересмотре тарифов.

Как отметили в нацкомиссии, новые правила должны действовать во время военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены.

Напомним

В сентябре в Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Для населения стоимость составит 63,79 грн. за кубометр.