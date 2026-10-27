Агродроны, ИИ для фермеров и военные технологии: какие украинские стартапы заинтересовали инвесторов в США

Украинские технологические компании ищут инвестиции и партнеров в США для развития решений в сфере агросектора, робототехники, кибербезопасности и оборонных технологий. Как сообщило Минцифры, на конференции TechCrunch Disrupt 2026 в Сан-Франциско десять украинских команд представили свои разработки и договаривались о потенциальных инвестициях и пилотных проектах.

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Кто участвовал в мероприятии

Среди агротехнологических стартапов YHarvest, который разрабатывает решения для мониторинга почвы и микроклимата. Команда ведет переговоры о платных пилотных проектах с винодельнями Калифорнии и сотрудничестве с University of California, Davis. Потенциальные инвестиции оцениваются в $500 000.

Еще один проект, INNONEERS, использует искусственный интеллект для анализа данных агрокомпаний, в частности, для оценки затрат, прибыльности и урожайности. Стартап также рассчитывает привлечь $500 тысяч и готовит пилотные проекты с аграрными предприятиями.

В оборонном секторе работает CELEBRA Tech, который обсуждает с производителем реактивных двигателей сотрудничество по дальнобойным ударным решениям. В то же время Deus Robotics развивает робототехнику для складской логистики и ритейла. Команда налаживает контакты с потенциальными клиентами и партнерами США.

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Не только дроны, но и кибербезопасность и проверка текстов

Интерес инвесторов вызвали и другие разработки. ThreatBreaker привлек $25 000 ангельских инвестиций и ищет партнеров в сфере промышленной кибербезопасности. Spaceplace обсуждает pre-seed финансирование на $1 млн, а WebSpellChecker ищет от $650 000 до $2 млн для развития своих технологий проверки текстов. QueSee AI, анализирующий взаимодействие компаний с клиентами, победил в номинации Audience Choice на Venture Night.

По итогам конференции украинские стартапы сообщили о потенциальных инвестиционных возможностях общим объемом более $10 млн. В то же время большинство этих средств еще не привлечены: команды находятся на этапе переговоров и подготовки пилотных проектов.

Участие украинской делегации в TechCrunch Disrupt 2026 было организовано Министерством цифровой трансформации и Украинским фондом стартапов вместе с партнерами.

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