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27 октября 2026, 11:56 Читати українською

GBP/USD: ожидания по ставкам развернули фунт, но не обещают долгого роста

Фунт за прошедший период после неудачной попытки снижения смог прибавить в росте, выйдя на локальный недельный максимум. Первоначальный провал был связан с публикацией статистики по потребительским ценам в США: инфляция за сентябрь ускорилась до 3,7 г/г, а месячный рост потребительских цен составил 0,6% после 0,4% в августе. При этом бензин подорожал на 9,1% за месяц, обеспечив более половины общего месячного прироста индекса. На этом вероятность октябрьского повышения ставки ФРС выросла с 22% до 50%, доходности казначейских облигаций подскочили, индекс доллара достиг максимума за 18 месяцев.

Фунт за прошедший период после неудачной попытки снижения смог прибавить в росте, выйдя на локальный недельный максимум.
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Однако почти сразу последовал разворот пары несмотря на то, что цены производителей в США выросли наиболее значительно за последние четыре с половиной года, а розничные продажи за сентябрь увеличились на 0,8% против рыночного ожидания 0,3%, однако этот прирост больше связан с подорожанием топлива, тогда как продажи в более широком наборе базовых категорий выросли лишь на 0,1%. Основной причиной роста пары стали осторожные заявления представителей ФРС, которые снизили ожидания повышения ставки на октябрьском заседании, что сопровождалось ростом рынка государственных облигаций и ослаблением доллара.

Одновременно поддержку фунту оказала британская статистика по экономическому росту: ВВП за три месяца по август вырос на 0,7% относительно предыдущего трёхмесячного периода, превысив рыночное ожидание 0,5%. В месячном выражении рост составил 0,1%, тогда как рынок ожидал снижения на 0,1%. Кроме того, отчет по рынку труда показал снижение уровня безработицы до 4,7% с 4,9% в предыдущем квартале, а предварительная оценка количества работников, получающих заработную плату через системы расчета работодателей, за сентябрь увеличилась на 13 тысяч относительно августа. Это укрепило ожидания повышения ставки Банком Англии на предстоящем заседании, что позволило фунту вырасти выше отметки 1,34.

Это указывает на вероятную смену доминирующего вектора в восходящем направлении в краткосрочной перспективе. Для этого цене необходимо уверенно закрепиться над уровнем 1,3339, где ожидается основной барьер с высокой активностью покупателей, которые могут сдержать попытки вернуться ниже. Ретест этой ключевой зоны с последующим отскоком от него даст сигнал на продолжение восходящего движения к целевой области между 1,3508−1,3603.

Отмена текущего сценария состоится в случае пробоя поддержки и дальнейшего продвижения цены ниже разворотного уровня на 1,3260.
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Источник: Минфин
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