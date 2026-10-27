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27 октября 2026, 12:39 Читати українською

Электронный табель не помог обжаловать увольнение: почему работник ПриватБанка проиграл суд

Сотрудник «ПриватБанка» добился возобновления на работе через суд, но впоследствии снова потерял должность — на этот раз из-за прогула. Он ссылался на отметки в мобильном приложении, фиксировавшие начало и завершение рабочего дня, а также заявлял, что банк не создал надлежащих условий для выполнения его обязанностей. Однако суды сочли эти аргументы недостаточными, а Верховный Суд 22 октября 2026 года оставил их решения без изменений. Почему электронные отметки не помогли работнику доказать, что он не прогуливал работу, рассказал sud.ua.

Сотрудник «ПриватБанка» добился возобновления на работе через суд, но впоследствии снова потерял должность — на этот раз из-за прогула.
Чем закончился спор сотрудника с «ПриватБанком». Фото: Pexels
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Почему работника уволили второй раз

Мужчина работал в ПриватБанке с 2014 года. В сентябре 2021-го его уволили из-за сокращения штата. Он обжаловал это решение, и суды признали увольнение незаконным и возобновили его на прежней должности.

8 марта 2023 г. банк издал приказ о возобновлении работника. Ему определили место работы в Полтаве и график с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:30.

По возвращении на работу между сторонами возник новый конфликт. Мужчина утверждал, что банк не снабдил его надлежащим рабочим местом и не предоставил необходимых доступов к программным комплексам. Поэтому он считал, что не мог полноценно выполнять свои обязанности.

Банк зафиксировал отсутствие работника на работе 29 и 30 мая 2023 года. Работодатель расценил это как прогул без уважительных причин и уволил мужчину.

Работник снова обратился в суд. Он потребовал отменить приказ об увольнении, восстановить его в должности, взыскать средний заработок и 50 тысяч гривен компенсации морального вреда. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд оставил это решение по-прежнему.

Почему отметок в приложении оказалось недостаточно

Одним из главных аргументов работника были даны мобильное приложение «Табелирование». По правилам банка, сотрудники должны были регистрировать в нем начало и завершение рабочего дня. Человек считал эти отметки подтверждением того, что он находился на работе.

Однако сам факт регистрации начала и завершения смены не доказывает, что человек был на определенном рабочем месте в течение всего рабочего дня. Суды сопоставили электронные данные с другими доказательствами, в частности, актами об отсутствии работника, и пришли к выводу, что отметки не опровергают прогула 29 и 30 мая.

Это не значит, что электронный табель не имеет доказательного значения в трудовых спорах. Важно, что именно фиксирует система и подтверждают ли ее данные обстоятельства, на которые ссылается работник. Отметка о начале и завершении рабочего дня не обязательно свидетельствует о присутствии на рабочем месте между этими моментами.

Суды также рассмотрели аргумент мужчины о ненадлежащих условиях труда. Они учли приказ о восстановлении, место работы и график, а также доказательства банка по обеспечению условий для выполнения обязанностей. Эти материалы не дали оснований признать, что работодатель фактически не восстановил работника.

При каких условиях работодатель может уволить за прогул

Пункт 4 части первой 40 Кодекса законов о труде Украины позволяет расторгнуть трудовой договор из-за прогула без уважительных причин. Основанием может быть отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня, непрерывно или суммарно, а также отсутствие в течение всего рабочего дня.

Самой фиксации отсутствия недостаточно. Работодатель должен выяснить причины и придерживаться процедуры дисциплинарного взыскания. Статьи 147−149 КЗоТ, в частности, предусматривают необходимость истребовать от работника письменные объяснения. Если он отказывается их предоставить, работодатель должен зафиксировать этот отказ.

По делу работника ПриватБанка суды признали факт прогула доказанным и согласились с правомерностью увольнения. Аргументы о ненадлежащих условиях труда и отсутствии доступа к банковским программам не изменили их заключения.

Отдельно суды рассмотрели изменение даты увольнения. Первоначально банк определил ее как 29 июня 2023 года. Впоследствии работодатель получил информацию, что работник в этот период был временно нетрудоспособным и издал приказ о переносе даты увольнения на 5 июля, после завершения больничного. Суды не признали это обстоятельство основанием отмены приказа.

22 октября 2026 г. Верховный Суд оставил кассационную жалобу работника без удовлетворения, а решение предыдущих инстанций без изменений.

В этом деле ключевым стало не само использование электронного табеля, а то, могли ли его данные опровергнуть другие доказательства отсутствия на работе. Суды признали, что не могли. Для работника это означает, что отметки в системе учета времени не заменяют доказательства фактического присутствия, если она стала предметом спора. Для работодателя дело также не устанавливает автоматическое право увольнять за отсутствие: законность такого решения зависит от подтверждения прогула, оценки причин и соблюдения процедуры увольнения.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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