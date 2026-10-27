Мобилизация в Украине продлена: на какой срок

Верховная Рада 26 октября поддержала продление военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток. Позже президент Владимир Зеленский вернул закон с подписью.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Военное положение и общая мобилизация продлены еще на 90 дней с 31 октября 2026 года до 29 января 2027 года.

Это уже двадцать первое продолжение действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.