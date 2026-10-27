Доллар дорожает быстрее евро: что происходит с курсом 27 октября

Во вторник, 27 октября, средний курс доллара прибавил 12 копеек в покупке и продаже. Курс евро прибавил 8 копеек в покупке и продаже.

Во вторник, 27 октября, средний курс доллара прибавил 12 копеек в покупке и продаже.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,33−45,94 грн. Евро покупают за 50,70 грн, а продают за 51,49 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,85−46,18 грн, евро — 51,35−51,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,66−45,69 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,97−50,99 грн.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты