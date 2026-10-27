В приложении «Резерв+» снова доступно оформление отсрочок от мобилизации для всех категорий. Доступ к услуге возобновили в понедельник, 26 октября. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
В «Резерв+» возобновили оформление отсрочок от мобилизации
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Восстановление услуги
Восстановлен доступ к услуге оформления отсрочок от мобилизации, связанных с наличием детей, уходом за близкими и статусом семьи защитника или защитницы. Плановые технические работы в системах Министерства юстиции завершены.
В ведомстве отметили, что сейчас все услуги в «Резерв+» работают в обычном режиме.
Напомним
23 октября в Министерстве обороны предупреждали о временном прекращении оформления отдельных отсрочок в приложении «Резерв+» из-за плановых технических работ в системах Минюста.
Источник: Минфин
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