Турция в 5 раз подняла порог для квалифицированных инвесторов

Совет по рынкам капитала Турции (SPK) в пять раз повысил порог для получения статуса квалифицированного инвестора после обвала фондов, который потряс турецкий рынок капитала и обесценил акции на миллиарды долларов . Об этом говорится в сообщении регулятора.

Минимальный объем финансовых активов, который дает право на этот статус, вырос с 10 млн до 50 млн лир

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Как изменился порог

Минимальный объем финансовых активов, который дает право на этот статус, вырос с 10 млн до 50 млн лир ($1 млн). Статус открывает доступ к хедж-фондам и корпоративным облигациям, которые предлагаются только квалифицированным инвесторам.

В пять раз, с 5 млн до 25 млн лир, вырос и порог по объему торговых операций. Он касается инвесторов, которые просят присвоить им статус профессионального клиента.

Для этого инвестор должен в течение последнего года совершать на нужных ему рынках не менее 10 сделок в каждом квартале на сумму от порогового значения за квартал. Это один из трех критериев для статуса профессионального клиента наряду с объемом активов и опытом работы в финансовом секторе или профильной лицензией, причем выполнить нужно как минимум два.

Профессиональные клиенты автоматически считаются квалифицированными инвесторами, но для статуса квалифицированного инвестора достаточно соответствовать одному порогу по активам.

Инвесторам, которые получили статус по прежним порогам, придется заново подтвердить своему брокеру, что они соответствуют новым требованиям. Если это не удастся, по инструментам для квалифицированных инвесторов они смогут подавать только заявки на продажу.

В предыдущий раз Турция повышала порог в декабре 2025 года, с 1 млн до 10 млн лир. Тогда все, кто уже имел статус, сохранили его, а для покупателей паев фондов недвижимости и венчурных фондов оставили прежний порог. Теперь это исключение отменено.

Регулятор также изменил график, по которому фонды должны выполнить ограничения, введенные в августе.

Раньше их нужно было выполнять поэтапно, к 31 октября и 30 ноября, а полностью к 31 декабря. Теперь промежуточные этапы отменены, а окончательный срок перенесен на 31 января 2027 года. SPK отменил и исключение из инвестиционных лимитов фондов для бумаг госучреждений и их дочерних компаний.