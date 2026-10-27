Тренды автоимпорта: какие б/у машины в возрасте до 5 лет чаще всего выбирают украинцы

Украинский рынок подержанных автомобилей продолжает активно обновляться за счет сравнительно свежих машин из-за рубежа. По данным ассоциации «Укравтопром», с января по сентябрь 2026 украинцы растаможили и зарегистрировали 46,5 тысяч легковушек с пробегом в возрасте до 5 лет.

Сразу две модели Tesla вошли в первую четвёрку

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Всего за этот период отечественный автопарк пополнился 176,3 тыс. импортируемых подержанных легковых автомобилей. Это означает, что более четверти (26%) всех ввезенных машин составляет именно категория «молодых» автомобилей (до 5 лет).

Какое горючее предпочитают?

Абсолютным лидером в этом сегменте остаются бензиновые модели, однако электромобили уверенно занимают второе место:

Бензиновые авто — 46%

Электромобили (BEV) — 29%

Гибриды (HEV/PHEV) — 19%.

Дизельные авто — 5%

Авто с ГБО — 1%

Топ-10 самых популярных моделей в возрасте до 5 лет

Наибольший спрос среди украинских автолюбителей имели следующие модели:

Tesla Model Y — 2 813 ед.

Nissan Rogue — 2 218 ед.

Volkswagen Tiguan — 1 957 ед.

Tesla Model 3 — 1 942 ед.

Mazda CX-5 — 1 848 ед.

Ford Escape — 1 367 ед.

Audi Q5 — 1 207 ед.

Kia Niro — 998 ед.

Hyundai Ioniq 5 — 842 ед.

Jeep Compass — 794 ед.

Как видно из рейтинга, в фаворитах украинцев остаются кроссоверы и технологические электрокары.

Сразу две модели Tesla вошли в первую четвёрку, а американские SUV продолжают удерживать значительную долю рынка благодаря высокой популярности на аукционах США.

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