Украинский рынок подержанных автомобилей продолжает активно обновляться за счет сравнительно свежих машин из-за рубежа. По данным ассоциации «Укравтопром», с января по сентябрь 2026 украинцы растаможили и зарегистрировали 46,5 тысяч легковушек с пробегом в возрасте до 5 лет.
Тренды автоимпорта: какие б/у машины в возрасте до 5 лет чаще всего выбирают украинцы
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Всего за этот период отечественный автопарк пополнился 176,3 тыс. импортируемых подержанных легковых автомобилей. Это означает, что более четверти (26%) всех ввезенных машин составляет именно категория «молодых» автомобилей (до 5 лет).
Какое горючее предпочитают?
Абсолютным лидером в этом сегменте остаются бензиновые модели, однако электромобили уверенно занимают второе место:
- Бензиновые авто — 46%
- Электромобили (BEV) — 29%
- Гибриды (HEV/PHEV) — 19%.
- Дизельные авто — 5%
- Авто с ГБО — 1%
Топ-10 самых популярных моделей в возрасте до 5 лет
Наибольший спрос среди украинских автолюбителей имели следующие модели:
- Tesla Model Y — 2 813 ед.
- Nissan Rogue — 2 218 ед.
- Volkswagen Tiguan — 1 957 ед.
- Tesla Model 3 — 1 942 ед.
- Mazda CX-5 — 1 848 ед.
- Ford Escape — 1 367 ед.
- Audi Q5 — 1 207 ед.
- Kia Niro — 998 ед.
- Hyundai Ioniq 5 — 842 ед.
- Jeep Compass — 794 ед.
Как видно из рейтинга, в фаворитах украинцев остаются кроссоверы и технологические электрокары.
Сразу две модели Tesla вошли в первую четвёрку, а американские SUV продолжают удерживать значительную долю рынка благодаря высокой популярности на аукционах США.
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