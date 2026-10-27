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27 октября 2026, 9:26 Читати українською

Тренды автоимпорта: какие б/у машины в возрасте до 5 лет чаще всего выбирают украинцы

Украинский рынок подержанных автомобилей продолжает активно обновляться за счет сравнительно свежих машин из-за рубежа. По данным ассоциации «Укравтопром», с января по сентябрь 2026 украинцы растаможили и зарегистрировали 46,5 тысяч легковушек с пробегом в возрасте до 5 лет.

Украинский рынок подержанных автомобилей продолжает активно обновляться за счет сравнительно свежих машин из-за рубежа.
Сразу две модели Tesla вошли в первую четвёрку
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Всего за этот период отечественный автопарк пополнился 176,3 тыс. импортируемых подержанных легковых автомобилей. Это означает, что более четверти (26%) всех ввезенных машин составляет именно категория «молодых» автомобилей (до 5 лет).

Какое горючее предпочитают?

Абсолютным лидером в этом сегменте остаются бензиновые модели, однако электромобили уверенно занимают второе место:

  • Бензиновые авто — 46%
  • Электромобили (BEV) — 29%
  • Гибриды (HEV/PHEV) — 19%.
  • Дизельные авто — 5%
  • Авто с ГБО — 1%

Топ-10 самых популярных моделей в возрасте до 5 лет

Наибольший спрос среди украинских автолюбителей имели следующие модели:

  • Tesla Model Y — 2 813 ед.
  • Nissan Rogue — 2 218 ед.
  • Volkswagen Tiguan — 1 957 ед.
  • Tesla Model 3 — 1 942 ед.
  • Mazda CX-5 — 1 848 ед.
  • Ford Escape — 1 367 ед.
  • Audi Q5 — 1 207 ед.
  • Kia Niro — 998 ед.
  • Hyundai Ioniq 5 — 842 ед.
  • Jeep Compass — 794 ед.

Как видно из рейтинга, в фаворитах украинцев остаются кроссоверы и технологические электрокары.

Сразу две модели Tesla вошли в первую четвёрку, а американские SUV продолжают удерживать значительную долю рынка благодаря высокой популярности на аукционах США.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
27 октября 2026, 10:57
#
«Дизельні авто — 5%» — людям набридло їздити на шроті завезеному з ЄС з кінським пробігом і цінником?
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