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27 октября 2026, 8:23 Читати українською

Новые правила бронирования: три ловушки, из-за которых бизнес может потерять критический статус

Правительство приняло изменения в порядок бронирования (постановления № 76 и № 707). Принятый текст почти дословно совпадает с проектом. Добавлена только гуманитарная сфера: только те организации, без которых государство не может работать в особый период. Об этом написал заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Правительство приняло изменения в порядок бронирования (постановления № 76 и № 707).
Правительство приняло изменения в порядок бронирования
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Статус критически важного станет длиннее

  • Каждое решение теперь проходит по рекомендации Координационного центра.

  • Орган рассматривает обращение до 7 рабочих дней, Центр до 1 месяца, затем решение за 3 рабочих дня. Итого до полутора месяцев.

Действующие статусы будут просмотрены за 10 дней

  • Органы снова согласовывают отраслевые критерии с Центром.
  • Если критерий, по которому предприятие получило статус, убрали, статус отменяют. Остальные действуют до конца срока.

Бронирование более 50% только в год

  • Решение принимает орган, предоставивший статус, а не Минобороны.
  • Если не забронировать людей в действии за 10 рабочих дней, решение теряет силу.
  • По истечении срока отсрочки аннулируют через 5 рабочих дней.

Отдельные лимиты

  • Оборонка, энергетика, их подрядчики и производители трансформаторов: до 95%, более того, по решению Минобороны или Минэнерго.
  • Донорские проекты: не более 50% команды и не более 7 человек, более того решает Госсекретарь Кабмина.
  • Центр откажет в увеличении, если руководителя за 12 месяцев дважды ловили в нарушениях военного учета.

Кто определяет статус

  • Закрытый список 13 отраслей: от ОПК и ТЭК до IT, банков, здравоохранения и связи. Остальные отрасли только по согласованию Центра.

  • Областные администрации определяют только отрасли от энергетики к транспорту. Оборонка, IT, банки, здравоохранение и связь получают статус только через центральный орган.

Плюс для подрядчиков государства

Возникший из-за задержки бюджетных платежей налоговый долг не блокирует статус до поступления денег.

Кто больше не решает

  • Межведомственная рабочая группа по постановлению № 707 и Минобороны больше не решает вопрос бронирования.

  • Роль ГП «Государственный оператор тыла» переходит в ГП «Украинский центр «Безопасность».

  • Старые решения Минобороны об увеличении бронирования действуют не дольше 08.12.2026.

Какие ловушки нового постановления

Ловушка 1 — закрытый список. Критическими могут быть только 13 отраслей. Образование, наука, услуги, медиа — вне списка, только отдельным обращением через Центр. Донорам — не более 7 человек на проект.

Ловушка 2 — пересмотр за 10 дней. Министерства и ОГА переписывают критерии и проверяют все действующие статусы: критерий убрали — статус отменен. Рекомендация Центра — «основание для рассмотрения» отмены, в частности, по обращению правоохранителей. Исчерпывающего перечня оснований нет.

Ловушка 3 — Центр и зависимость от ТЦК. 18 кресел: СБУ, СВР, ГУР, Офис Президента, Нацполиция, Генштаб. Бизнеса — 0. Без Центра ни лимита более 50%, ни более 95%. Основание отказать — 2 нарушения военного учета за 12 месяцев. А розыск работника от ТЦК означает обязательный приказ и риск нарушения: директор должен проверять списки каждый день.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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36619677
36619677
27 октября 2026, 11:15
#
Який зміст того бронювання якщо воно вилами по воді писане — сьогодні є, завтра немає. Все залежить як швидко виловлять тих решта 50% незаброньованих. Малим підприємствам більше мороки зв"язуватись з бронюванням, а передбачуваності навіть на півроку немає. Як вести бізнес в таких умовах.
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