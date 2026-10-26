Бизнес на бумаге и работа по графику: Верховный Суд рассмотрел дело о штрафе для ФЛП

Договор о сотрудничестве, два зарегистрированных ФЛП и штраф в 240 тысяч гривен — в этой истории ключевой вопрос не в названиях документов, а в том, как на самом деле работал бизнес. Верховный Суд подтвердил: налоговая может передавать Гоструду материалы фактической проверки как доказательства возможного нарушения трудового законодательства. Но было ли это подлинное партнерство двух предпринимателей или трудовые отношения, замаскированные договором о сотрудничестве? Верховный Суд не поставил точку в этой истории: в постановлении от 12 мая 2026 г. по делу № 280/10418/24 он вернул дело на новое рассмотрение.

Договор между двумя ИП не гарантирует защиты от штрафа: какие доказательства должен принять во внимание суд. ФОТО: Рexels

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Как договор о сотрудничестве привел к штрафу

Спор возник после фактической проверки интернет-магазина, которую налоговая проводила с 9 по 18 июля 2024 года. В ходе контрольных расчетов проверяющие зафиксировали, что продажи осуществляла женщина, выдававшая фискальные чеки от имени владелицы магазина.

По материалам дела, продавщица объяснила, что работает в магазине с 1 июня 2024 г. на основании договора о сотрудничестве. Однако документ подписали только 13 июня, а саму продавщицу зарегистрировали как ФЛП днем ранее — 12 июня.

В ходе проверки женщина также сообщила, что работает консультанткой по графику с 9:00 до 21:00 пять дней в неделю, соблюдает правила внутреннего трудового распорядка и прошла инструктаж по охране труда.

Гоструд считала, что эти обстоятельства указывают на фактические трудовые отношения без надлежащего оформления. Дополнительные вопросы возникли и к самому договору: он предусматривал совместное управление торговой точкой, но не определял четкую самостоятельную роль второй стороны. По позиции ведомства, расчеты она производила от имени владелицы магазина, которой также принадлежали товары и другие материальные ценности.

4 октября 2024 года Гоструда оштрафовала предпринимательницу на 240 тыс. грн за нарушение законодательства о труде и занятости населения. Владелец магазина оспорила решение, заявив, что стороны имели договорные отношения, а постановление о штрафе не содержало должного обоснования.

Почему Верховный Суд вмешался в дело

В феврале 2025 года Запорожский окружной административный суд отменил штраф. Он обратил внимание на то, что Гоструд не объяснил в самом постановлении, почему отклонил письменные объяснения предпринимателя и не учел договор о сотрудничестве.

Суд также отметил, что в исследованных материалах не было достаточных сведений о выполнении второй ФЛП трудовых функций в пользу владелицы магазина, получении от нее зарплаты или ином сокрытии трудовых отношений.

В августе 2025 года апелляционный суд оставил отмену штрафа в силе, изменив мотивы решения. В частности, он пришел к выводу, что акт фактической налоговой проверки не может служить основанием для привлечения предпринимателя к ответственности со стороны Гоструда.

Ведомство обжаловало это решение в Верховном Суде. В постановлении от 12 мая 2026 года кассационный суд согласился с тем, что акт фактической проверки может быть доказательством возможного нарушения трудового законодательства.

Налоговая имеет полномочия выявлять и документировать такие нарушения при проверках в рамках контроля за соблюдением налогового законодательства. Материалы она может передавать Гоструду, уполномоченному решать вопрос о применении штрафных санкций.

Верховный Суд также отметил, что отсутствие в подзаконном акте отдельного положения о наложении штрафа на основании такого документа не отменяет полномочий, предусмотренных законом.

Однако возможность использовать акт проверки в качестве доказательства не означает, что он автоматически доказывает нарушение или делает штраф законным.

Почему дело будут рассматривать повторно

Верховный Суд не определял окончательно, были ли отношения между предпринимателями трудовыми или они действительно сотрудничали как два самостоятельных ФЛП. Для этого следует исследовать доказательства, которым апелляционный суд не дал должной оценки.

В частности, речь идет о документах аренды помещения, договорах с другими предпринимателями и обстоятельствах фактической работы магазина. Суд должен выяснить, имела ли вторая ФЛП реальную предпринимательскую самостоятельность или фактически выполняла функции наемной работницы.

В результате Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Гоструда, отменил постановление апелляционного суда и направил дело на рассмотрение в ту же инстанцию.

Следовательно, штраф в 240 тыс. грн нельзя считать окончательно подтвержденным Верховным Судом. В то же время спор о законности претензий к предпринимателю остается открытым.

Что это значит для бизнеса

Главный вывод этого дела — само название договора не определяет характер отношений между сторонами. Регистрация человека как ФЛП и подписание соглашения о сотрудничестве не исключают риска претензий, если фактически он работает как наемный работник.

Вместе использование общего помещения или имущества не означает автоматического нарушения. Важно оценивать совокупность обстоятельств: кто определяет график и задачи, подчиняется ли одна сторона внутренним правилам другой, от имени которой осуществляются расчеты, и насколько самостоятельно каждый предприниматель организует свою деятельность.

По этому делу Верховный Суд разграничил два вопроса: может ли Гоструд использовать материалы налоговой проверки и доказывают ли конкретные обстоятельства наличие трудовых отношений. На первый вопрос суд ответил утвердительно. Второй еще предстоит выяснить в ходе нового апелляционного разбирательства.