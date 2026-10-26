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26 октября 2026, 15:53 Читати українською

Управление портфелем через чат: Bybit представила новые возможности Bybit AI

Bybit, Новая финансовая платформа, которой доверяют более 80 миллионов пользователей по всему миру, объявила о запуске новых функций персонализации и памяти для Bybit AI — своего диалогового ИИ-помощника в приложении. Теперь Bybit AI формирует профиль на основе активов, позиций, поведения и уровня риска каждого пользователя, объединяя управление капиталом, рынки и торговлю во всей экосистеме Bybit.

Bybit, Новая финансовая платформа, которой доверяют более 80 миллионов пользователей по всему миру, объявила о запуске новых функций персонализации и памяти для Bybit AI — своего диалогового ИИ-помощника в приложении.
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Запущенный в сентябре Bybit AI органично объединяет ключевые сервисы Bybit в едином чат-интерфейсе. Новые функции расширяют его возможности: от ответов на разовые запросы Bybit AI переходит к непрерывному пониманию потребностей пользователя, обеспечивая персональное финансовое преимущество.

Ставя интересы пользователя во главу угла, Bybit AI развивается по трем ключевым направлениям:

  • Персонализация: с согласия пользователя и в рамках установленных им лимитов Bybit AI анализирует реальные данные аккаунта, включая финансовое поведение, профиль риска, активы и открытые позиции, формируя индивидуально адаптированные ответы.

  • Интеграция продуктов: Bybit AI связывает разделы «Рынки», «Торговля», Bybit Earn, карта Bybit и другие продукты платформы, опираясь на полную картину активов и активности пользователя, а не на отдельный продукт.

  • Долгосрочная память: пользователи могут делиться своими предпочтениями с Bybit AI, который сохраняет этот контекст благодаря долгосрочной памяти, чтобы каждый новый диалог опирался на предыдущие.

В релиз также вошел раздел «Рекомендуемое» — набор специализированных точек входа под конкретные сценарии использования. Каждая точка входа предлагает готовые промпты (например, создание плана управления капиталом на основе активов пользователя и его готовности к риску) и выдает структурированный анализ с ключевыми данными, наглядными выводами и предлагаемыми шагами.

Bybit AI поддерживает операции на основном аккаунте, а также предоставляет возможность работы через отдельный субаккаунт Bybit AI. ИИ-помощник создан на основе архитектуры, в которой приоритет отдается безопасности. Все результаты предоставляются исключительно в информационных целях и не являются инвестиционной рекомендацией. Команды исполняются в чате только после подтверждения пользователем.

Bybit планирует внедрять дальнейшие обновления Bybit AI в рамках развития финансовых сервисов нового поколения, где базовой инфраструктурой выступает диалоговый искусственный интеллект.

Узнать больше о возможностях Bybit AI и опробовать сервис можно по ссылке: Что такое Bybit AI?

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Источник: Минфин
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