Китай строит национальную блокчейн-сеть до 2030 года: какие услуги могут появиться

Как пишет Cointelegraph, Китай планирует к 2030 году в основном завершить создание национальной блокчейн-сети. Ее хотят использовать для торговли, финансовых операций, производства, сельского хозяйства и обмена данными между организациями и государственными структурами.

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Цель закреплена в 15-м пятилетнем плане национальной информатизации, опубликованном 23 октября Центральной комиссией по вопросам киберпространства Китая. Документ определяет приоритеты цифрового развития страны в ближайшие годы.

Где Китай будет применять блокчейн

В плане определены несколько приоритетных направлений. В дельте реки Янцзы, одном из ключевых экономических центров страны, блокчейн планируют более широко использовать в торговле и финансах. В регионе Чэнду-Чунцин на юго-западе страны технологию хотят масштабно внедрять в производстве и сельском хозяйстве.

Также Пекин стремится усилить технические стандарты блокчейна и расширить использование технологии для обмена и торговли данными.

Блокчейн позволяет нескольким участникам пользоваться согласованным цифровым реестром, в котором записи можно проверять, а изменения отслеживать. Это может быть полезно там, где в одной операции принимают участие многие компании, банки, перевозчики или государственные органы.

Какие новые услуги могут появиться

Цифровое сопровождение торговли и логистики. Компании могут использовать общие реестры для подтверждения происхождения товаров, отслеживания поставок и проверки документов. Это может упростить обмен информацией между производителем, перевозчиком, таможней, банком и покупателем.

Финансирование бизнеса на основе подтвержденных данных. Банки смогут быстрее проверять торговые документы и историю поставок, чтобы принимать решения по финансированию контрактов. Для бизнеса это может означать более быстрое оформление торгового финансирования и меньше бумажной работы.

Цифровая идентификация компаний и людей. В государственном плане предусмотрено развитие распределенных цифровых идентификаторов. Такая инфраструктура может помочь подтверждать личность или статус организации при получении государственных и финансовых услуг, а также упростить проверку цифровых документов.

Электронные государственные сервисы. Блокчейн может использоваться для проверки документов и записей между учреждениями, в частности, в налоговых и административных процедурах. Это потенциально позволит уменьшить дублирование документов и ускорить обработку заявлений.

Обмен данными между компаниями. Общая инфраструктура может облегчить контроль доступа к данным, проверку их происхождения и учет операций с ними. Это важно для производственных цепей, аграрного сектора и цифровых платформ.

Эти примеры — возможные сценарии использования технологии. План задает направление развития, но не содержит подробного описания конкретных продуктов для граждан или бизнеса.

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Это не означает легализации криптовалют.

Создание национальной блокчейн-сети не следует путать с поддержкой Bitcoin или других криптовалют. Блокчейн — это технология хранения и проверки записей, тогда как криптовалюты являются лишь одним из возможных способов ее применения.

Китай ограничивает криптовалютную коммерческую деятельность, в то же время развивая блокчейн как инфраструктуру для государства и экономики. В новом плане речь идет о цифровой инфраструктуре, торговле, финансах и обмене данными, а не о разрешении свободно торговать криптоактивами.

В то же время, документ не называет конкретного оператора национальной сети, не раскрывает ее полной технической архитектуры и не устанавливает отдельный бюджет именно на этот проект. Поэтому пока речь идет о государственной цели до 2030 года, а не о готовой системе с определенным набором услуг.

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