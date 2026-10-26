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26 октября 2026, 11:45 Читати українською

От Судана в Украину: как торговля золотом помогает финансировать войны

Войны финансируются не только оружием и государственными бюджетами, но и теневыми потоками денег от торговли природными ресурсами. Золото, в частности, приносит доходы обеим сторонам войны в Судане, помогает финансировать вооруженные группировки в Демократической Республике Конго и является одним из источников финансирования российской войны против Украины. Исполнительный директор The Sentry Юстина Гудзовская призывает FATF исследовать, как такие средства попадают к участникам конфликтов, ведь до сих пор организация не рассматривала финансирование войн как отдельное явление.

Войны финансируются не только оружием и государственными бюджетами, но и теневыми потоками денег от торговли природными ресурсами.
Как золото финансирует войны: почему FATF призывает расследовать теневые денежные потоки. Фото: Pexels
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FATF исследует финансовые преступления, но не финансирование войн

FATF годами изучает, как отмывают деньги через криптовалюты, программы-требители, торговлю предметами искусства и другие схемы. Но отдельного исследования о том, как финансируются вооруженные конфликты, организация до сих пор не проводила. На этот пробел обращает внимание исполнительный директор The Sentry Юстина Гудзовская в статье для RUSI Journal.

Проблема не в том, что финансовые преступления во время войн остаются без внимания. Они рассеяны между разными направлениями: отмыванием средств, обходом санкций, финансированием терроризма и незаконной торговлей природными ресурсами. Поэтому, отмечает Гудзовская, нет целостной картины того, как деньги от таких операций в конце концов попадают к участникам конфликтов.

Автор предлагает объединить эти механизмы в одном исследовании FATF: проследить движение средств в разных странах, сравнить схемы и определить признаки, по которым банки и финансовые разведки могли бы выявлять такие операции. Одним из первых направлений она называет торговлю золотом.

Золото, питающее войны

В Судане торговля золотом на миллиарды долларов является важным источником доходов для обеих сторон конфликта. Вокруг этого рынка действует трансграничная сеть, в которую, по данным Гудзовского, входят вооруженные группировки, производители, торговцы, контрабандисты и правительства других стран.

На востоке Демократической Республики Конго контрабандное золото финансирует группировки, причастные к массовым преступлениям. Среди них — M23, движение, поддерживаемое Руандой. В обоих случаях значительная часть золота, связанного с конфликтами, проходит через Объединенные Арабские Эмираты.

Еще один пример — Россия. По оценке Гудзовского, золото также помогает финансировать ее войну против Украины. В то же время автор не сводит эти три случая к одной схеме: его аргумент заключается в том, что торговля золотом может поддерживать конфликты разными способами, а эти механизмы следует исследовать системно.

Почему отчета о золоте уже недостаточно

FATF уже анализировала риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с золотом. Но этот отчет вышел более десяти лет назад и, по словам Гудзовской, вообще не рассматривал связь торговли золотом с вооруженными конфликтами. Между тем незаконный рынок металла существенно изменился.

Определенный шаг в этом направлении уже сделан. В марте 2026 года MONEYVAL, орган Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, опубликовал отчет о финансовых рисках, связанных с доходами от конфликтов. Однако, по оценке автора, преимущественно европейская направленность организации ограничивает круг охватываемых стран и ситуаций.

Поэтому Гудзовская призывает к исследованию на уровне FATF — организации, рекомендации которой влияют на финансовые правила и работу банков во всем мире. Речь идет не просто о еще одном отчете: автор хочет, чтобы финансирование войн перестали рассматривать как побочный эффект других финансовых преступлений и начали анализировать как отдельную проблему.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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